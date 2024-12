Zagueiro do Santos entra na mira de Coritiba e Goiás

O Santos, visando uma reformulação para 2025, prepara para algumas saídas em seu elenco. Isso também serve para quem estava emprestado em 2024, vai retornar no ano que vem, mas não terá espaço para permanecer no Peixe. É o caso do zagueiro Messias, que disputou a última série B pelo Goiás.

O Esmeraldino teria o interesse de permanecer com o zagueiro e já teria se acertado com o Santos para uma permanência do jogador em 2025. Contudo, o Coritiba também entrou no negócio e também deseja contar com o defensor para o ano que vem. A expectativa é que uma resposta do jogador seja dada nos próximos dias. O contrato de Messias com o Peixe vai até o fim do ano que vem.

Messias tem 30 anos e começou no América-MG, onde subiu ao profissional em 2015 e jogou até 2021, com uma passagem pelo Rio Ave, de Portugal, neste período. Depois, defendeu o Ceará por duas temporadas e acabou contratado em 2023 pelo Santos.

No Peixe, o zagueiro disputou 43 jogos e fez três gols no ano passado. Contudo, sem espaço na atual temporada, Messias seguiu por empréstimo ao Goiás no meio da Série B do Brasileiro, com 23 jogos disputados.

Outro ex-Santos na mira do Coritiba

O Coritiba, aliás, também tem interesse em outro jogador que defendeu o Santos em 2024. Afinal, o meia Giuliano, que rescindiu com o Peixe ao final da Série B, entrou na mira do Coxa. O jogador de 34 anos é visto como “nome de impacto” pela diretoria do clube paranaense visando à temporada 2025.

