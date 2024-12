Corinthians negociou a contratação de Sergio Ramos; saiba detalhes

O Corinthians poderia ter simplesmente Sergio Ramos, multicampeão pelo Real Madrid e pela seleção da Espanha, em seu elenco em 2024. O zagueiro, de 38 anos, gostou do projeto apresentado, mas o clube desistiu de contratar o jogador. A informação é do “ge”.

A ideia seria contar com Sergio Ramos ainda nesta temporada, mas o Corinthians acabou recuando nas tratativas. Neste momento, a contratação do espanhol está descartada.

Houve dois principais motivos que fizeram o clube recuar na negociação. As altas cifras pedidas pelo jogador, além da incerteza sobre o calendário da equipe em 2025. No momento em que conversou com o zagueiro, o Timão estava na zona de rebaixamento e envolvido nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Além disso, a idade de Sergio Ramos colocou um questionamento interno sobre o rendimento dele atuando no calendário brasileiro. O Corinthians, agora, não pensa mais em conversar com o jogador.

Caso fechasse com Sergio Ramos, o Corinthians iria fazer um contrato nos moldes de Memphis Depay, grande destaque do futebol mundial. Para isso, o clube contou com a ajuda da patrocinadora, que também auxiliou no pagamento à vista ao Flamengo para ficar com o goleiro Hugo Souza em definitivo.

