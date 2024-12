Corinthians x Bahia: AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (3/12), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada (penúltima) do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, é uma briga direta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Afinal, o Esquadrão de Aço é o sétimo colocado, enquanto o Timão está em oitavo, ambos com 50 pontos. Apesar dos dois estarem no G8, as equipes precisam somar pontos, já que o Cruzeiro, nono colocado, tem um ponto a menos que os dois.

Este duelo decisivo conta com uma super cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão às 18h30 (de Brasília), com um esquenta sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte para este Corinthians x Bahia conta com César Tavares na narração, Cleyton Santos nos comentários e Rogério Souza com as reportagens. Não deixe de conferir este duelo que valE vaga à LIbertadores-2025 com a melhor mídia digital esportiva de 2023, pela Aceesp. Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 18h30 (de Brasília).

