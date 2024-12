Luxemburgo causa polêmica com narrador: ???Por que sou mercenário e ele não????

O técnico Vanderlei Luxemburgo fez uma declaração polêmica em um congresso em Santos, que envolve o narrador Cléber Machado. Isso porque o comandante usou o exemplo do locutor, que deixou o SBT e assinou com a Record. A intenção foi defender o seu argumento de que há uma diferença de tratamento entre essas duas distintas funções que existem no futebol.

O comandante, de 72 anos, decidiu citar o caso de Cléber Machado com o intuito de fazer uma comparação com as críticas que recebeu em sua carreira. Nessas ocasiões, recebeu a alcunha de mercenário por escolher trocar de clube. Além de tentar ficar responsável por decisões em cenários que vão além dos gramados.

“Imprensa não aceita que treinador é preparado. O cara pode comentar, reportar, fazer propaganda, e o técnico tem que ser só técnico? Em 1997 saí do Santos com gente falando que eu era graneiro e mercenário. E eu devolvi R$ 500 mil, fiz contrato de dois anos e trabalhei um só, fiz a coisa correta”, esclareceu Vanderlei Luxemburgo:

“Hoje vejo o Cleber Machado, e não estou falando mal dele, mas saiu da SBT para a Record. Por que sou mercenário e ele não? Ele não é mercenário, procura o melhor, mas por que há um tratamento diferente? Vão jogar moeda nele? Esse tratamento do futebol ser diferente é complicado”, complementou.

Vanderlei Luxemburgo ainda tem dúvida sobre mudança de função

No atual cenário, Luxa vive uma indefinição se continua a carreira de técnico ou se torna dirigente. Ele até já exerceu uma função em que foi uma espécie de conselheiro de clubes. Assim como o envolvimento com vários departamentos.

Cléber Machado retorna à Record

O narrador Cléber Machado aceitou uma proposta da Record para ser o principal narrador da casa em transmissões do Campeonato Brasileiro e Paulista do próximo ano. A emissora de Edir Macedo adquiriu o direito de transmissão de 38 jogos de clubes que integram a Liga Forte União. Assim, a empresa vai desembolsar cerca de R$ 215 milhões por estes jogos do Campeonato Brasileiro. A parceria teria início no próximo ano e será válido até 2027.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.