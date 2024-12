Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Vitória, nesta quarta-feira (04/12), às 20h (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times asseguraram a permanência na Série A e ainda têm objetivos no torneio. Isso porque o Imortal deseja assegurar a vaga na próxima edição da Sul-Americana. Já o Rubro-Negro baiano ainda sonha com a classificação, mesmo que remota, para a próxima Libertadores.

Ambas equipes estão próximas na tabela de classificação. O Tricolor Gaúcho se encontra em 11º lugar, com 44 pontos, e o Leão da Barra está uma posição acima e soma um ponto a mais.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro baiano conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro e tem apenas uma derrota nos últimos oito jogos. Aliás, não perde há três rodadas do torneio e conquistou uma vitória contundente sobre o Fortaleza, em seus domínios, na sua última partida.

O técnico Thiago Carpini não poderá utilizar o meio-campista Matheusinho, que pode ser desfalque também contra o Flamengo, no domingo. Afinal, ele ainda está com o tornozelo esquerdo inchado depois de pancada no último embate. O atacante Zé Hugo também será baixa, pois vai cumprir suspensão automática.

Como chega o Grêmio

A irregularidade em maior parte da sua campanha fez o Imortal correr riscos de rebaixamento até a reta final da Série A. Entretanto, teve êxito ao emplacar sequência de três partidas de invencibilidade. Os tropeços de dois concorrentes na última rodada, que estão no Z4, contribuíram para que o Tricolor Gaúcho alcançasse matematicamente a permanência na elite do futebol brasileiro.

Além de Rodrigo Ely, que ainda se recupera de luxação no pé direito, Renato Gaúcho deve ter a baixa de mais um zagueiro. Isso porque Renato Gaúcho deve poupar Pedro Geromel. Outra ausência é o volante Du Queiroz, que recebeu a liberação antecipada, já que não fica no clube para a próxima temporada. Ele estava emprestado pelo Zenit por uma temporada, mas o Imortal não vai exercer a opção de compra.

VITÓRIA X GRÊMIO



36ª rodada da Série A do Brasileirão 2024

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 04/12/2024, às 20h (horário de Brasília)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Matheuzinho (Jean Mota); Gustavo Mosquito (Edu), Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson, Reinaldo; Dodi, Villasanti, Dodi, Cristaldo; Aravena, Soteldo e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.