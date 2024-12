Fluminense se despede do Maracanã em 2024; veja números

Torcida do Fluminense no Maracanã em duelo contra o Fortaleza - (crédito: Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)

Ao entrar em campo na quinta-feira (5) para enfrentar o Cuiabá, pela 37ª rodada do Brasileirão, o Fluminense fará sua despedida do Maracanã em 2024. Até o começo da noite desta terça-feira (3), antevéspera do compromisso, 40 mil tricolores asseguraram entrada para o jogo em questão, aliás.

Mas, afinal, como foi o retrospecto do Fluminense no Maraca neste ano? O Jogada10 conferiu os números. Atuando com o mando de campo, o time das Laranjeiras obteve 57,7% de aproveitamento. Já como visitante, não houve muita modificação: 58,3% de rendimento.

Retrospectiva de 2024

O ano começou de forma animadora para o Fluzão no Maracanã. Afinal, conquistou o inédito título da Recopa Sul-Americana contra o antigo algoz LDU-EQU, em grande jogo de Arias, que demonstrava que seria o principal jogador do elenco tricolor. Depois, porém, perdeu para o Botafogo e foi eliminado pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, perdendo a ida e empatando a volta.

A equipe se recuperou de tais tropeços e emplacou uma sequência importante em casa: ficou oito jogos sem perder, vencendo cinco vezes e garantindo vaga nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil.

A situação no Brasileirão, no entanto, começava a se deteriorar, com o técnico Fernando Diniz chegando a perder o emprego após péssima sequência. O Fluminense perdeu três jogos seguidos (Atlético-GO, Flamengo e Vitória) no Maracanã em junho, o que culminou na queda de Diniz, campeão da Libertadores apenas sete meses antes no mesmo estádio em noite épica.

Com a chegada de Mano Menezes, o Flu voltou a não ser derrotado em casa. Mas empates como contra Inter, Juventude e Corinthians começavam a custar caro. Atualmente a equipe já não perde há cinco partidas no Maracanã (desde setembro), mas empatou os últimos três jogos (Grêmio, Fortaleza e Criciúma).

Assim, a equipe chega para esta despedida com uma importante missão: vencer e praticamente selar sua permanência na Série A do Brasileirão. O jogo contra o Cuiabá é nesta quinta, às 20h (de Brasília).

Números do Fluminense no Maracanã

Jogos como mandante

30 jogos

14 vitórias

10 empates

6 derrotas

57,7% de aproveitamento

Como visitante

4 jogos

2 vitórias

1 empate

1 derrota

58,3% de aproveitamento

TOTAL

34 jogos

16 vitórias

11 empates

7 derrotas

57,8% de aproveitamento

