Criciúma x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com a vida resolvida no Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o desesperado Criciúma, nesta quarta-feira (4), às 20h, no Heriberto Hülse, pela 37ª rodada da commpetição. O Rubro-Negro ocupa a terceira posição, com 66 pontos, e já está na Libertadores de 2025 por vencer a Copa do Brasil. Do outro lado, o Tigre está na 17ª posição, com 38 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Os times se enfrentaram 15 vezes pelo Brasileirão, com duas vitórias para o Criciúma, quatro empates e nove vitórias para o Flamengo. O último confronto entre as duas equipes terminou com a vitória rubro-negra.

Onde assistir

A partida entre Criciúma e Flamengo, pela 37ª rodada do Brasileirão, aliás, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Criciúma

Diante do Flamengo, o técnico Cláudio Tencati terá que fazer mudanças. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton receberam o terceiro amarelo e vão cumprir suspensão. Sem Wilker Ángel, com lesão grau 2 na posterior da coxa, Walisson Maia deve fazer a dupla de zaga ao lado de Tobias Figueiredo.

Sem Newton, o meio-campo do Criciúma pode voltar a ter a dobra na lateral-esquerda, com Miguel Trauco e Marcelo Hermes. Quem corre por fora é Patrick de Paula, que pode reaparecer na equipe.

Na luta contra o rebaixamento, o Criciúma, afinal, precisa de uma vitória e ainda torcer para um tropeço do Fluminense, que joga no Maracanã contra o Cuiabá, na quinta-feira. Em caso de derrota e vitória tricolor, o time está praticamente rebaixado, porém há outros confrontos que podem dar esperança ao torcedor carvoeiro.

Como chega o Flamengo

O técnico Filipe Luís, afinal, terá desfalques importantes nesta quarta-feira. De La Cruz e Gerson estão foram por conta do terceiro cartão amarelo. O goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Alex Sandro também ficam fora. Os jogadores apresentam dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.

Para encerrar os desfalques, Gabigol também não fica à disposição por estar pendurado. Com isso, poderia ficar fora de sua própria festa de despedida do Flamengo diante do Vitória, pela última rodada do Brasileirão. Porém, Luiz Araújo volta à equipe e pode ganhar minutos em Santa Catarina.

Por fim, os torcedres do Flamengo picharam os muros do Ninho do Urubu e pediram para o time “entregar” o jogo contra o Tigre. Isto prejudicaria o Fluminense, rival do Rubro-Negro. Contudo, Filipe Luís já expressou que a equipe vai jogar para vencer.

CRICIÚMA x FLAMENGO

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 4/12/2024 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Ronald e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha). Técnico: Cláudio Tencati.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Allan), Erick Pulgar e Carlos Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (ES)

