Atlético-GO x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (4), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já rebaixado, o Dragão se despede de sua torcida no estádio Antônio Accioly, às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Leão busca garantir pelo menos a terceira colocação na competição nacional.

Onde assistir

O canal Premiere transmite o jogo ao vivo.

Como chega o Atlético-GO

O time, comandado interinamente por Anderson Gomes, está matematicamente rebaixado. No entanto, no último jogo em casa, pretende deixar uma boa impressão para a torcida. Na rodada anterior, empatou com o Vasco no Rio de Janeiro. Luiz Fernando, suspenso, está fora, afinal, foi expulso no jogo diante do time carioca. Assim, Derek e Janderson disputam a vaga no time titular.

Como chega o Fortaleza

Sem chances de conquistar o título, o Leão ocupa a quinta posição, com 65 pontos. Embora não possa mais ser ultrapassado pelo sexto colocado que é o São Paulo, ainda tem chances de alcançar a terceira colocação. A principal esperança de gols é o atacante Lucero. O Fortaleza também retorna a Libertadores, competição que disputou em 2022. Desse modo, não tem muitas pretensões neste final de competição.

ATLÉTICO GO X FORTALEZA

36ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Estádio Antônio Accioly (GO)

Data e horário: quarta-feira, 04/12/2024, às 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Shaylon; Alejo Cruz (Rhaldney), Hurtado e Derek (Janderson). Técnico: Anderson Gomes (interino)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona, Felipe Jonatan; Hércules, Martínez, Rossetto, Marinho, Moisés e Lucero Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Lucas Casagrande-PR

Assistentes:

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-SP

