Em apresentação, Mascherano frisa que sabe separar amizade com Messi

Nesta terça-feira (3), o Inter Miami promoveu a apresentação oficial de Javier Mascherano como o novo técnico da equipe. A saber, ele chega para substituir outro argentino, Gerardo Martino, que deixou o comando do clube norte-americano após alegar “questões pessoais”.

Uma das perguntas que se destacou na entrevista foi sua proximidade com o astro da equipe, Lionel Messi. Ambos dividiram vestiário tanto nos tempos de Barcelona como também na seleção argentina.

Sobre esse tema, Masc não negou a importância da relação de amizade com o camisa 10. Entretanto, também pontuou que tem a capacidade de separar, tranquilamente, o aspecto pessoal do profissional. Seja no caso de Messi como também dos outros ex-atletas do Barça no plantel: Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez.

“Não tenho uma relação só com ele, mas também tenho três outros jogadores no elenco com quem joguei há muito tempo e tenho um relacionamento muito próximo. Não vou negar isso, não vou entrar no vestiário um dia e negar que tenho uma amizade. Isso não é um problema. As coisas são separadas. Trabalho é uma coisa e amizade é outra”, detalhou o comandante do Inter Miami.

Trabalhar no clube que milita na Major League Soccer (MLS) será a primeira experiência em clubes de Mascherano. Isso porque, antes, ele teve uma passagem de resultados discretos pelo sub-20 e também a seleção olímpica da Argentina.

