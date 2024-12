Responsável pela ESPN, Disney vai acabar com canais no Brasil

Responsável pela operação da ESPN, a Disney decidiu encerrar a maior parte dos seus canais na TV por assinatura a partir de 28 de fevereiro de 2025. O canal esportivo será o único mantido em operação pela empresa. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

As marcas Star Channel, Cinecanal, FX, Nat Geo, Disney Channel e Baby TV sairão do ar. Os canais exibiam filmes e séries, mas registravam números baixos no Ibope, diferente da ESPN, que por vezes lidera a audiência com a transmissão de partidas de futebol. As operadores já foram avisadas sobre a mudança.

A decisão deixará a plataforma de streaming Disney+ com conteúdos exclusivos. Ela foi relançada este ano com novas atrações, principalmente o acréscimo de esportes ao vivo.

Desta forma, a Disney se torna a primeira grande empresa de comunicação a ter este tipo de decisão em relação à TV paga no Brasil. Outros grupos, como Warner e Globo, possuem acordos robustos com operadoras e mantêm os seus canais lineares na exibição por assinatura.

