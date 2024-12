Inter de Milão monitora dupla campeã da Libertadores e mais três jogadores do futebol brasileiro

A Inter de Milão estaria de olho em atletas que atuam no Brasil. O jornal Gazzetta dello Sport divulgou a informação e listou atletas que podem aparecer na agenda de contratação do clube italiano na próxima temporada.

Entre eles estão a dupla campeã da Libertadores pelo Botafogo, Almada e Luiz Henrique. Na publicação, o jornal italiano destaca que vários clubes europeus já observaram o argentino. Já o brasileiro é valorizado pelos seus números, 12 gols em 49 jogos.

Outro nome destacado é o de Pablo Maia. O volante sofreu uma grave lesão no primeiro semestre e iniciou o trabalho de transição nesta semana. O veículo ressalta que o jogador, apesar do período fora de campo, possui uma das melhores perspectivas do cenário brasileiro.

A Inter também estaria de olho em duas jovens promessas: o meia Lorran, do Flamengo, de apenas 18 anos e o zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, de 19 anos. O jornal pontua que o jogador carioca não tem tido tantas oportunidades, enquanto o defensor palmeirense já atuou 21 vezes na temporada.

Além dos atletas brasileiros, a equipe italiana tem interesse em outros jogadores sul-americanos. Christian Medida e Kevin Zenon, do Boca Juniors, Franco Mastantuono, do River Plate, e Leonardo Fernandez, do Peñarol. Dario Baccin, vice-presidente esportivo da Inter, esteve na final da Libertadores e permanece no continente para negociações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.