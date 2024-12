Internacional x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo pela parte de cima da tabela, Internacional e Botafogo se enfrentam, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão. Quarto colocado, o Colorado soma 65 pontos e já está garantido na Libertadores 2025. Do outro lado, o atual campeão da Libertadores lidera a competição, com 73 pontos, e pode cravar o título já nesta rodada caso o Palmeiras tropece diante do Cruzeiro.

Onde assistir

A partida entre Internacional e Botafogo, pela 37ª rodada do Brasileirão, aliás, terá a transmissão da TV Globo, Sportv e Premiere.

Como chega o Internacional

O técnico Roger Machado terá o retorno do atacante Rafael Borré, que cumpriu suspensão contra os rubro-negros. Na zaga, Vitão, aliás, é dúvida por dores musculares e pode ser substituído por Clayton Sampaio.

Desde a chegada do técnico Roger Machado, o Internacional, entretanto, faz ótima campanha, e acumulou 16 partidas de invencibilidade, com 12 vitórias e quatro empates. No entanto, após peder para o Flamengo na rodada passada, o time, assim, não tem mais chances de levantar a taça do Brasileirão. O clube também já está com a vida resolvida na competição, mas vai com força máxima para o confronto.

Como chega o Botafogo

Do outro lado, o Botafogo chega embalado com a boa campanha nacional e o título inédito da Libertadores. O goleiro John, que já atuou pelo Inter, é a única baixa certa para o técnico Artur Jorge. Ele, afinal, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bastos também segue fora por lesão. A equipe carioca, assim, entra ainda mais motivada, porém com certa ressaca pela comemoração do título mais importante da história do clube.

O Glorioso, aliás, faz ótima campanha e lidera a competição nacional com 73 pontos conquistados, três a mais que o vice-líder Palmeiras. Segundo estatísticas, o Botafogo possui 77,16% de chance de conquistar o Brasileirão.

INTERNACIONAL x BOTAFOGO

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 4/12/2024 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir: TV Globo, Sportv e Premiere

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Clayton Sampaio (Vitão) e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino e Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.