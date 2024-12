Ex de Luiz Henrique se manifesta após prisão da prima por extorsão contra o jogador

Ex-mulher de Luiz Henrique, do Botafogo, Carolina Andrade se pronunciou após sua prima ser presa por tentativa de extorsão contra o jogador. Ela se defendeu sobre o caso e disse não ter envolvimento com as ameaças de vazamento de vídeos íntimos do camisa 7.

De acordo com Carolina, ela esteve em uma delegacia para colaborar com as investigações. Além disso, não há “qualquer indício de sua participação na suposta prática de extorsão”.

“Ao tomar conhecimento de que seu nome estaria relacionado ao suposto envolvimento na tentativa de extorsão realizada em setembro de 2024 contra seu ex-companheiro Luiz Henrique, compareceu espontaneamente à delegacia de Antissequestro – DAS para colaborar com as investigações, disponibilizando todas as informações solicitadas pela autoridade policial”, iniciou a nota publicada pela influenciadora.

A ex de jogador do Botafogo também lamentou a situação, acrescentando ter ficado “extremamente surpresa e abalada” com o envolvimento de sua prima no crime.