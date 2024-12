Brasília em contagem regressiva para a corrida da Inclusão Olga Kos

Em 8 de dezembro, a Esplanada dos Ministérios será palco da primeira edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos, um evento que celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 3 de dezembro. A prova, tradicional em São Paulo e Rio de Janeiro, desembarca pela primeira vez na capital federal com percursos de 5 km e 10 km, em um dos principais cartões postais da cidade, a Esplanada dos Ministérios, às 7h.



A retirada dos kits da Corrida e Caminhada Olga Kos – Ano I será realizada na loja Decathlon Park Premium Brasília, em 5 e 6 de dezembro, das 10h às 20h30, e no dia 7, das 10h às 18h30. É imprescindível que todos os inscritos compareçam e apresentem um documento oficial com foto e o comprovante de inscrição para garantir a retirada.

Sobre o Olga



O Instituto Olga Kos Brasília é uma instituição sem fins lucrativos, referência na inclusão. Chega em Brasília para nortear a elaboração de políticas públicas e ampliar as práticas inclusivas por meio de projetos nas áreas de esporte, artes e pesquisas. O objetivo é somar aos brasilienses e levar adiante o desejo de ver um país cada vez mais inclusivo por meio de oportunidades que quebram barreiras sociais. Olga DF desenvolve projetos artísticos, esportivos e científicos aprovados em leis de incentivo fiscal, para atender crianças, jovens, adultos e 60+ com deficiência, assim como aquelas vulneráveis socialmente.



O Olga acompanha a trajetória do participante e sua evolução durante a realização das oficinas, adaptando e melhorando as metodologias por intermédio de pesquisas e instrumentos inéditos, como o Indicador de Desenvolvimento Olga Kos (Idok) e o Índice Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência Olga Kos



Há 111 anos no país, a Shell é uma companhia de energia integrada com participação em Upstream, Gás Natural, Trading, Pesquisa & Desenvolvimento e no Desenvolvimento de Energias Renováveis, com um negócio de comercialização no mercado livre e produtos ambientais, a Shell Energy Brasil. Aqui, a distribuição de combustíveis é gerenciada pela joint-venture Raízen.



A companhia trabalha para atender à crescente demanda por energia de forma econômica, ambiental e socialmente responsável, avaliando tendências e cenários para responder ao desafio do futuro da energia.

Serviço



Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos Brasília – Ano I



Data: 8 de dezembro de 2024, domingo



Horário de largada: 7h



Local: Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República





Retirada dos kits



Datas: 05/12 (quinta-feira) das 10h às 20h30, tolerância de 15 minutos



06/12 (sexta-feira) das 10h às 20h30, tolerância de 15 minutos



07/12 (sábado) das 10h às 18h30, com tolerância de 15 minutos



Local de retirada de kits: Decathlon Park Premium Brasília



Endereço: ST SGCV, 1 Zona Industrial, EPIA, 14 - Guará, Brasília - DF, 71215-100