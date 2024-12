Depay manda recado após decidir para o Corinthians: ???Tenho muito a oferecer???

O craque Memphis Depay foi decisivo para o Corinthians nesta terça-feira (03), no confronto direto contra o Bahia por uma vaga na Libertadores. O holandês marcou dois gols, sendo um deles um golaço de falta, e mantém o time dependendo apenas de si para alcançar a competição em 2025.

Além disso, apenas com a classificação para o torneio continental, o Timão garante sua presença na Copa do Brasil da próxima temporada. Após a vitória sobre o Tricolor Baiano, que aconteceu em Itaquera, casa do Corinthians, Depay comentou o resultado.

“Hoje foi um jogo importante para nós. Competimos por uma posição na Libertadores. Começamos ‘ok’, depois conseguimos um respiro. Eu fiz dois gols e tentei buscar o hat-trick. O time está confiante, como dá para perceber nos jogos. Não entramos em pânico. Estamos sólidos: André, Gustavo… Eu posso continuar melhorando e tenho muito a oferecer a este clube e ao time. Foi um jogo importante. Estou feliz nesta noite”, destacou Depay.

Todavia, com o resultado positivo, o Corinthians chegou aos 53 pontos, portanto, ocupa o sétimo lugar. Desse modo, o time se prepara para enfrentar o Grêmio no domingo (8), na Arena do time gaúcho, pela última rodada do Brasileirão.

