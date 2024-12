Rio e Niterói oficializam a candidatura para sediar o Pan-Americano de 2031

Os Jogos pan-americanos reúnem atletas de países das Américas do Sul, Central e do Norte, incluindo o Caribe. São Paulo já sediou a competição em 1963 enquanto o Rio recebeu o torneio em 2007 - (crédito: Confederação Brasileira de Atletismo)

Rio de Janeiro e Niterói oficializaram nesta terça-feira a intenção de receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. As duas cidades entregaram ao Comitê Olímpico do Brasil uma carta se colocando como postulantes para sediar a competição.

A iniciativa foi formalizada em um evento que contou com a presença dos prefeitos Eduardo Paes, do Rio, e de Rodrigo Neves, de Niterói. Eles entregaram uma carga conjunta ao presidente do COB, Paulo Wanderley, no Centro de Treinamento da entidade, localizado na Barra da Tijuca.

Leia também: CBF manda ofício e aceita duelo entre Cruzeiro x Palmeiras com as duas torcidas

Antes da candidatura das duas cidades, São Paulo já havia manifestado interesse em atuar como a representante brasileira na disputa pelo direito de ser sede. Uma carta de intenção foi entregue aos dirigentes do COB durante a realização da Olimpíada de Paris.

No entanto, o COB só vai poder anunciar uma candidatura brasileira. Assim, a entidade terá de fazer uma opção entre as duas cidades do estado do Rio (que fizeram uma candidatura conjunta) ou a escolha pela metrópole paulista. O limite para a decisão é o dia 31 de janeiro de 2025.

No evento que marcou a entrega da carta de intenção, Eduardo Paes defendeu a escolha das duas cidades fluminenses defendendo a ideia de que já existe uma estrutura montada.

"Largamos na frente por causa da infraestrutura que existe no Rio e em Niterói. Os Jogos pan-americanos têm grande complexidade, com diversos eventos acontecendo em áreas urbanas. Vamos desenvolver o projeto da Vila Olímpica no Porto Maravilha contribuindo pra o desenvolvimento desta região aproveitando a proximidade com Niterói", afirmou o prefeito do Rio.

Já Rodrigo Neves destacou que a candidatura conjunta é uma das mais bem preparadas para ser escolhida.

"Essa candidatura conjunta também está alinhada à tendência internacional do esporte de realizar eventos de forma compartilhada entre cidades e países, como será a Copa do Mundo de 2026. É uma iniciativa inovadora e mais sustentável, porque reduz os custos dos investimentos necessários", disse o prefeito niteroiense.

Os Jogos pan-americanos reúnem atletas de países das Américas do Sul, Central e do Norte, incluindo o Caribe. São Paulo já sediou a competição em 1963 enquanto o Rio recebeu o torneio em 2007.