Corinthians anuncia continuidade de Ramón Díaz para a próxima temporada

Nesta terça-feira (3), o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória, na coletiva de imprensa, o diretor executivo Fabinho Soldado anunciou a permanência do técnico Ramón e do auxiliar Emiliano Díaz para a temporada de 2025. A comissão já tem contrato até o fim do ano que vem. O dirigente reforçou confiança na dupla argentina para o comando da equipe.

“Só para ficar claro que não iríamos armar uma coletiva, mas para deixar esclarecido sobre os nossos treinadores: já tinham contrato até o fim de 2025 e já conversamos sobre 2025, agora em forma oficial, para que fique claro, seguimos no trabalho. Temos ainda um objetivo no jogo contra o Grêmio, mas pensamos em 2025, planejar melhor, para que o Corinthians continue brigando por títulos e conquistando. Quero deixar claro a permanência da nossa comissão técnica para 2025”, disse Fabinho Soldado na coletiva.

A permanência de Ramón Diáz no Corinthians estava em cheque após as eliminações nas semifinais da Copa do Brasil para o Flamengo e da Sul-Americana para o Racing. Entretanto, a diretoria teve a convicção de manter o trabalho para 2025 após a atual sequência de oito vitórias consecutivas no Brasileirão, um recorde na história do clube, e possibilidade real de vaga na Libertadores.

Com a vitória, o Corinthians ocupa a sétima colocação, com 53 pontos, e se aproxima de confirmar a vaga na pré-Libertadores de 2025. O Alvinegro não pode ser ultrapassado nesta rodada. No encerramento do campeonato, o clube paulista encara o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo (8). Bahia e Cruzeiro brigam junto com a equipe de Ramón Díaz pela vaga na Liberta.

Emiliano, auxiliar de Ramón Díaz, elogia diretoria do Corinthians

Após o anúncio da permanência, Emiliano Díaz rasgou elogios ao diretor executivo Fabinho Soldado e ao presidente Augusto Melo. O auxiliar de Ramón citou a clareza dos dois nos momentos de pressão e dificuldade no Corinthians.

“Falei isso quando ainda estávamos na zona de rebaixamento: agradeço a ele (Fabinho) porque nunca trabalhei com um diretor assim. Estamos planejando 2025. Nossa relação sempre foi clara e falo para ele: quando você não quiser mais, pegamos as coisas e um abraço. E ainda assim ele vai seguir sendo o melhor diretor com quem trabalhei. Foram momentos difíceis, um clube com muita pressão, ele também pegou um momento difícil para o clube, botou a cara. Quero parabenizar a ele e ao presidente. Eles sempre foram claros com a gente, preto no branco, isso facilita para trabalhar. Mas sabemos que para ficar na história de um clube precisamos ganhar. É o nosso sonho, temos que deixar o nome marcado de todos nós que estamos aqui dentro”, falou Emiliano Díaz.

