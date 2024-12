São Paulo não perde para o Juventude há oito anos

O São Paulo encara o Juventude nesta quarta-feira (4/12), às 20h, no Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, já garantido na fase de grupos da Libertadores, se despede do seu torcedor na temporada e busca entregar uma última vitória. Para isso, a equipe defende uma invencibilidade de oito anos contra o clube Jaconero.

A última vez que o São Paulo perdeu para o Juventude aconteceu em 2016. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano, os gaúchos venceram por 2 a 1, em pleno Morumbis. Na partida de volta, no Alfredo Jaconi, o Tricolor até chegou a vencer por 1 a 0, mas acabou eliminado pelo gol fora de casa.

Contudo, o triunfo no jogo de volta da Copa do Brasil em 2016, iniciou uma sequência sem derrotas do São Paulo contra o Juventude. Neste período, as equipes se enfrentaram oito vezes, com quatro vitórias do Tricolor Paulista e outros quatro empates.

Neste recorte, o São Paulo conseguiu sua vingança e eliminou o Juventude na Copa do Brasil de 2022. Após empatar em 2 a 2, no Alfredo Jaconi, o Tricolor mostrou sua força e, mesmo atuando na Arena Barueri na época, venceu os gaúchos por 2 a 0.

Agora, o São Paulo volta à enfrentar o Juventude nesta quarta-feira para manter seu período invicto contra o adversário. Contudo, mesmo estando na sexta colocação, com 59 pontos somados, o Tricolor também deseja dar uma última vitória ao torcedor na temporada. Após este embate, o Soberano ainda enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão.

