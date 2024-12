Lateral é sequestrado no Equador; Polícia busca paradeiro do jogador

AVELLANEDA, ARGENTINA - OCTOBER 20: Pedro Pablo Perlaza of LDU gestures during a Group D match of Copa CONMEBOL Libertadores 2020 between River Plate and Liga Deportiva Universitaria de Quito at Estadio Libertadores de America on October 20, 2020 in Avellaneda, Argentina. Photo by Agustin Marcarian-Pool/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O lateral-direito Pedro Pablo Perlaza está desaparecido desde que se tornou vítima de sequestro em Esmeraldas, no Equador, na noite de segunda-feira (2). As autoridades locais confirmaram o crime e estão fazendo buscas pela região. Não há, por ora, pedido de pagamento para resgate.

Atualmente no Delfín, Perlaza tem 33 anos e coleciona passagens por grandes clubes do Equador – como Barcelona de Guayaquil e LDU, por exemplo. O lateral também defendeu a seleção equatoriana entre os anos de 2020 e 2021.

Ainda não há muitas informações sobre o ocorrido e tampouco referente à motivação do crime. A polícia não divulgou qualquer novidade sobre o progresso das buscas ou possíveis envolvidos no sequestro, mas sabe-se que as investigações estão em andamento.

O que ocorreu

O jogador desapareceu na noite da última segunda-feira (2), na cidade de Esmeraldas, localizada a mais de 300 km de Quito. De acordo com informações preliminares, os criminosos estavam em dois veículos quando se aproximaram e interceptaram Perlaza.

Sabe-se muito pouco sobre o caso, além de sua última aparição. A família afirma que o lateral foi visto pela última vez no bairro 5 de Junio, no cantão de Tonsupa, momentos antes do sequestro. A Unase (Unidade Policial Antissequestro) está à frente do caso, enquanto a Polícia Nacional do Equador faz buscas pelo paradeiro do jogador de 33 anos.

Carreira no Equador

Reconhecido nacionalmente como ”PPP”, Perlaza é um nome famoso no futebol equatoriano e especialmente em Esmeraldas – bairro onde nasceu. O lateral iniciou carreira nas categorias de base do Emelec e defendeu outros 12 clubes no profissional. Entre eles: América Quito, LDU, Barcelona-EQU, Independiente del Valle, Aucas, Colón e Delfín.

Perlaza chegou ao Delfín em julho de 2024 e completou nove jogos pela equipe – contabilizando 580 minutos em campo. O lateral está em sua segunda passagem pelo clube, visto que sagrou-se campeão da Pro League (Liga Nacional do Equador) em 2019.

