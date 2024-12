Erick Pulgar chega a marca importante pelo Flamengo

Erick Pulgar, uma das peças-chave do elenco do Flamengo, vai completar 100 partidas pelo clube carioca nesta quarta-feira (4), contra o Criciúma, às 20h (de Brasília) no Estádio Heriberto Hülse, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O chileno é um dos principais nomes no esquema do técnico Filipe Luís. Aliás, em entrevista coletiva no último domingo, o treinador afirmou que o jogador é ‘nível Barcelona’.

“Os meio-campistas para mim são o coração do meu time. Então a gente vê que o Evertton está crescendo muito, o Nico (De la Cruz) vem jogando cada vez melhor, e o Erick (Pulgar) nem vou falar porque é jogador de nível Barcelona”, disse.

Pulgar chegou ao Flamengo em julho de 2022 após uma passagem pelo Galatasaray e foi contratado junto à Fiorentina, que detinha seus direitos econômicos. Ele custou R$ 15 milhões aos cofres rubro-negros. O contrato com o clube carioca é até dezembro de 2025 e ainda não há definição sobre renovação entre as partes.

Apesar de ser um dos destaques da equipe, Pulgar também tem um ponto negativo: recebe muitos cartões amarelos. Aliás, ele é o jogador do Flamengo que mais recebeu esta punição nesta temporada: 17. Além de um vermelho, que o deixou fora na última partida.

Em pouco mais de dois anos, o jogador soma 99 partidas, com 63 vitórias, 21 empates e 15 derrotas. Além disso, ele marcou dois gols e conquistou quatro títulos: uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.

