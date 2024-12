Fifa confirma parceria com DAZN para transmissão do Mundial de Clubes 2025

O torcedor ganhou mais uma opção para acompanhar – de forma gratuita – o Super Mundial de Clubes, entre junho e julho de 2025. Isso porque a Fifa confirmou, no final da manhã desta quarta-feira (4), a DAZN como parceira oficial da primeira edição do novo formato da competição. Sendo assim, a plataforma de streaming transmitirá as partidas ao vivo e de graça para todo planeta.

O anúncio ocorreu através de uma publicação do presidente da Fifa, Gianni Infantino, nas redes sociais. A plataforma da entidade, o Fifa+, também ficará responsável pela transmissão dos jogos desde a fase de grupos à decisão.

“Tenho o prazer de anunciar que a Fifa, em parceria com a DAZN e o Fifa+, trará o melhor do futebol de clubes gratuitamente para todos os lugares do mundo. Isso significa, portanto, que todos os fãs de futebol em todo o mundo poderão assistir aos melhores jogadores dos 32 melhores clubes competindo na nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Vão acompanhar o primeiro ‘Campeão Mundial de Clubes da Fifa’“, e completou:

“A nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa é um torneio inclusivo e baseado em mérito que será o auge do futebol global de clubes. Vamos capturar a imaginação de jogadores e fãs em todo o mundo. Então, através deste acordo de radiodifusão, bilhões de fãs de futebol em todo o mundo podem agora assistir ao torneio de futebol de clubes mais acessível de sempre – e de graça. O futebol une o mundo”, concluiu Infantino.

Sorteio Mundial de Clubes

Os potes estão formados e o sorteio das chaves ocorre na tarde desta quinta-feira (5), a partir das 15h (de Brasília), em Miami. O Brasil figura como país recordista de representantes, com quatro clubes no total. Flamengo (melhor ranqueado da América do Sul), Palmeiras e Fluminense fazem parte do pote 1, enquanto o Botafogo, último classificado, compõe do pote 3.

A competição contará, ao todo, com 32 clubes das seis confederações internacionais. São elas: AFC (Ásia), CAF (África), Concacaf (Américas Central e do Norte e Caribe), CONMEBOL (América do Sul), OFC (Oceania) e UEFA (Europa). O torneio acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho nos EUA – passando por 11 cidades diferentes, além de 12 estádios.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.