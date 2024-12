FPF mantém clássicos paulistas com torcida única em 2025

Os clássicos do Campeonato Paulista de 2025 vão seguir com torcida única. O Ministério Público emitiu um parecer à Confederação Brasileira de Futebol e à Federação Paulista de Futebol sugerindo a manutenção dos embates apenas com adeptos do time mandante. A FPF aceitou a decisão.

A torcida única nos clássicos paulistas acontece desde 2016, quando uma briga entre corintianos e palmeirenses levou à morte de uma pessoa. Desde então, apenas os mandantes podem ter torcedores em confrontos entre rivais. Alguns anos depois, à proibição foi levada até Campinas, para Ponte Preta e Guarani.

Não há no estado uma lei que determine a realização de jogos com apenas uma das torcidas. Assim, o Ministério Público precisa recomendar à FPF todo início de temporada, para que os duelos aconteçam sem a presença de visitantes nos estádios. É a federação que determina, portanto, a restrição a torcedores.

“Considerando que foram tomadas todas as medidas possíveis e necessárias nos últimos anos para que se conseguisse de forma pacífica a realização de jogos entre times paulistas e seus rivais regionais com a presença de suas torcidas. Mas o resultado verificado é o da observância de confrontos violentos generalizados, que o Poder Público não pode e não consegue controlar. Mesmo diante de todo seu aparato pessoal e jurídico. Solicito a manutenção da torcida única nas partidas disputadas entre Ponte Preta, Guarani , Santos , São Paulo, Palmeiras e Corinthians durante todo o ano de 2025”, disse o promotor Roberto Bacal.

Quando será o primeiro jogo de torcida única em 2025

A FPF não precisa aceitar a recomendação do MP. Contudo, a entidade acata para evitar o risco de acabar sendo responsabilizada por incidentes que venham a ocorrer nessas partidas. O primeiro jogo com torcida única em 2025 será entre Ponte Preta e Santos, pela segunda rodada do Paulistão, em Campinas. O embate acontecerá no dia 19 de janeiro.

