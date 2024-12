Gatito pode fazer seu último jogo como titular pelo Botafogo

O paraguaio, aos 36 anos, considerado ídolo no Glorioso, será titular no lugar de John, que cumpre suspensão automática com o terceiro cartão amarelo. Esse, portanto, será apenas a quinta partida do jogador entre os 11 no Brasileirão. Ao todo, ele entrou em campo 21 vezes nesta temporada pelo Alvinegro e outras dez vezes pela Seleção do Paraguai, onde foi titular em todos os confrontos.

No entanto, como o jogador tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2024 com o clube carioca, esse pode ser o último jogo de Gatito como titular no Botafogo. Apesar de existir a possibilidade de renovação entre as partes, ainda não há definição sobre o futuro do goleiro. Além desse jogo, o Alvinegro tem mais uma partida no Brasileiro e a disputa do Mundial.

“Por tudo que passei no Botafogo e o amor que tenho ao clube, penso, sim, em continuar. Ainda temos o Brasileiro para disputar e o Mundial, e provavelmente vamos definir isso após essas competições. Comemoramos a Libertadores, mas hoje é foco máximo contra o Inter. Será um privilégio jogar e estou muito concentrado para mais uma decisão”, disse Gatito em entrevista ao “ge”.

O goleiro chegou ao Alvinegro em 2017 e foi um dos heróis do título do Campeonato Carioca do mesmo ano. Além disso, ele é o estrangeiro com mais jogos na história do Botafogo, com 217 aparições. Nos últimos dois anos, Gatito foi reserva de Lucas Perri (2023) e John (2024).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.