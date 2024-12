Ex-affair cita mensagem de Neymar após expor traição do astro

Neymar teve um caso extraconjugal com Fernanda Campos e a influenciadora expôs detalhes do relacionamento em junho do ano passado. Assim, ela ressalta que o craque se incomodou com a atitude e enviou uma mensagem para a modelo.

“Poxa, Fer! Achei que você não ia fazer isso. Boa sorte aí com sua fama agora”, comentou Fernanda, que esse teria sido o recado enviado por Neymar em um aplicativo de mensagem, na entrevista para o programa “TV Fama”, da RedeTV.

A exposição do caso extraconjugal foi o ponto central para o término do namoro com Bruna Biancardi, que na oportunidade já estava grávida de Mavie. Fernanda, aliás, voltou a ressaltar que a relação sexual com o astro durou somente seis minutos.

“Seis minutinhos gente, seis minutos. Foi a coisa mais rápida da minha vida, foi mais rápido que ir na feira comprar um chiclete. Realmente, muito rápido. E as preliminares contam nesses seis minutos”, frisou a influenciadora.

No decorrer da entrevista, Fernanda ainda frisou que não há remorso de sua parte ao ter tornado público o relacionamento em junho de 2023.

“Não me arrependo. Acho que o Brasil passa muito a mão na cabeça do pessoal que faz isso e não estão criando mais homens, estão criando meninos, porque ninguém vai lá e dá uma advertência. Traiu, mandou mensagem. O pessoal passa a mão na cabeça. Então não me arrependo em nenhum momento dessa situação”, complementou Fernanda.

Entenda a situação de Neymar e Fernanda Campos

A influenciadora digital foi até a mídia e divulgou, com prints, um encontro com Neymar em um apartamento de luxo em São Paulo. Assim, a traição ocorreu, segundo a modelo, um dia antes do Dia dos Namorados.

Dias após, Neymar divulgou no Instagram um pedido de desculpas para Bruna Biancardi. Em um longo texto, o atleta disse que estava arrependido pela exposição e ainda deixou claro que deseja constituir uma família com a atual namorada. Restou a dúvida, portanto, se o pedido seria aceito e a resposta para a imprensa seria a presença no leilão promovido pelo Instituto Neymar. A namorada foi e posou para fotos com um largo sorriso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.