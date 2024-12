Vasco x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Vasco enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (4), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão-2024. Será o último duelo de 2024 que o Cruz-Maltino joga em casa. Com 44 pontos, o Vasco está livre do rebaixamento e quer se garantir na Sul-Americana. O Galo, por sua vez, também viveu uma montanha-russa no ano, chegando em final de Copa do Brasil e Libertadores, mas perdendo as decisões e pela atual posição na tabela encerra a temporada já sem chances de Libertadores para 2025.

Mas Vasco e Galo buscam a reação e a promessa é de jogão. A Voz do Esporte transmite a partir das 17h30 (de Brasília), com a Jornada Esportiva sob o comando de Aldo Luiz, que também está na narraçao.

A narração é de Aldo Luiz. Mas a cobertura da Voz do Esporte também conta com Diogo Martin e as reportagens de Will Ferreira. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 17h30 para acompanhar este classico.