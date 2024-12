Memphis, do Corinthians, esbanja estilo com óculos inusitado; saiba valor

Memphis Depay foi o grande nome do Corinthians na vitória sobre o Bahia, na última terça-feira (03), pelo Brasileirão. Além dos dois gols, o atacante também chamou atenção fora de campo. Isso porque o holandês exibiu um óculos de sol curioso em sua chegada a Neo Química Arena.

O modelo utilizado pelo atacante é da marca Gentle Monster. Chamado de ‘Inferno CS1’, ele é inspirado no personagem Kazuya Mishima, da franquia de jogos TEKKEN 8. Os óculos recriam elementos do demônio, como seus chifres – representados pelo design em torno das lentes – e o formato que lembra suas sobrancelhas. A armação é prateada e conta com lentes espelhadas. O modelo custa US$ 500,00, cerca de R$ 3.150.

A caixa para armazenar os óculos também adere a temática do game. Ela possui formato de luva na cor vermelha e conta com tachas cromadas, exatamente como a usada por Mishima no jogo de luta.

Atualmente, a loja sul-coreana não possui disponibilidade do modelo. No Brasil, a venda da marca ocorre através da Farfetch. Porém, o site também não tem o ‘Inferno CS1’ em estoque.

