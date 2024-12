Landim consegue liminar na Justiça sobre carteirinha nas eleições do Flamengo

A decisão da carteirinha de sócio como forma obrigatória nas votações, junto da carteira de identidade, partiu da Assembleia Geral do clube. No entanto, Landim foi contra a decisão e, por isso, moveu um processo para o cancelamento. Ele alegou que muitos sócios não sabem onde está a carteirinha. Além disso, outros as têm fora da validade porque o acesso ao clube é feito por biometria digital ou facial. Aliás, em nenhum dos pleitos anteriores foi necessário este documento para validar os votos.

Assim, confira um trecho da liminar concedida pelo juiz Luiz Claudio Silva Jardim Marinho:

“Pelo exposto, considerando os fundamentos acima consignados, notadamente pela ausência de expressa previsão regulamentar e diante da necessidade de assegurar e facilitar o direito do associado eleitor ao voto, sem restrições, embaraços ou pejo, acolho o pedido liminar, para determinar que o réu, por seus órgãos competentes, notadamente a Assembleia Geral, responsável pela organização do pleito eleitoral, se abstenha de exigir a apresentação da carteira social, dentro do prazo de validade, mantida a exigência de apresentação de documento oficial, com fotografia e número de inscrição no CPF, para que os associados possam exercer o direito de voto nas eleições do dia 9 de dezembro de 2024”.

Eleições no Flamengo

Três candidatos concorrem à presidência do Flamengo: Luiz Eduardo Baptista, o Bap (Chapa 1); Maurício Gomes de Mattos (Chapa 2); e o candidato da situação, Rodrigo Dunshee (Chapa 3).

Dessa forma, as eleições no Rubro-Negro acontecem na próxima segunda-feira (9), das 8h às 21h (de Brasília), na Gávea, sede social do clube. Essa será a primeira vez que a votação vai será por meio de urnas eletrônicas, com o acompanhamento do Ministério Público do Rio de Janeiro.

