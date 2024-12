Bruna Biancardi exibe decoração de Natal em mansão de Neymar

Companheira de Neymar, Bruna Biancardi desfruta de dias no Brasil. A influenciadora está na mansão do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Na última terça-feira (03), a mãe de Mavie exibiu a decoração natalina do local e encantou os seus seguidores.

Em seu perfil no Instagram, Biancardi compartilhou detalhes como o jardim da mansão, que ganhou luzes colocadas nos troncos das árvores. O hall de entrada da casa também ganhou iluminação especial através de quatro pinheiros de diferentes tamanhos. Ornamentos com bolas vermelhas espalhados pelo chão completam a decoração.

Nesta quarta-feira (04), a influenciadora fez uma postagem na piscina do local. Porém, ela ironizou o dia chuvoso.

“Mais um dia lindo de sol por aqui”, brincou a companheira de Neymar.

Enquanto Bruna Baincardi descansa, Neymar mantém foco na recuperação

Enquanto Bruna Biancardi curte dias no Brasil, Neymar mantém o foco na recuperação de uma lesão muscular. O atacante sofreu uma ruptura no tendão da coxa e só deve retornar aos gramados em 2025.

No último domingo (01), o camisa 10 encontrou Memphis Depay em São Paulo. O registro, inclusive, gerou brincadeiras sobre uma possível ida de Neymar para o Corinthians no futuro.

