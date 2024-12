Artista sul-africana veste camisa do Botafogo em gravação de clipe no Brasil

O Botafogo está ganhando notoriedade em nível internacional em cenários que vão além do mundo do futebol. Afinal, a camisa do Glorioso serviu como figurino em gravação do clipe da música “Shake Ah”, da cantora sul-africana Tyla. A vestimenta é exposta em duas ocasiões de vídeo, que foi gravado na favela do Vidigal.

A artista teve suporte da comunidade da região para a gravação do vídeo, de acordo com informações do jornal “O Globo”. Isso porque a sua produção entrou em contato com um produtor da localidade. Assim, tiveram êxito em conseguir a liberação da Associação de Moradores da Vila do Vidigal. Em um primeiro momento, a camisa do Alvinegro é vestida por um dançarino e depois usada como uma saia por uma dançarina. A publicação do clipe ocorreu na última segunda-feira (02) e já conta com mais de 400 mil visualizações no YouTube.

O vídeo conta com uma estética excêntrica e agrega diversas conexões culturais do Rio de Janeiro, com um destaque para a rotina na favela do Vidigal. Camisas de outros clubes do Brasil e do mundo também estão presentes na produção. A canção representa uma parceria com Tony Duardo, Optimist Music ZA e Ez Maestro. Tyla se apresentou na edição deste ano do Rock in Rio e também já fez participação como modelo na volta de show no desfile da famosa marca Victoria’s Secret. Além disso, a cantora conta com quase 10 milhões de seguidores no Instagram.

Anitta ganha camisa do Botafogo

Outra artista com fama internacional que ganhou uma camisa do Botafogo foi a brasileira Anitta, torcedora declarada do clube. Ela realizou o desejo do pai ao publicar conteúdos com a camisa do Botafogo. Em seu perfil no Instagram, a ‘Poderosa’ exibiu registros com o uniforme do Glorioso, um pedido antigo de Mauro Machado, conhecido como ‘painitto’. Porém, ela não deixou de cornetar o seu genitor.

Nas imagens publicadas por Anitta, ela aparece com uma camisa emprestada de uma amiga. Contudo, segundo a cantora, apesar dos pedidos do pai, ele nunca deu a ela um uniforme do clube carioca. Porém, não demorou muito para o pai da cantora atender ao pedido. Posteriormente à reclamação, Anitta publicou imagens com itens do Botafogo, inclusive a camisa do clube com o patch de campeão da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.