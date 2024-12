Torcedores ilustres aderem à vaquinha do Corinthians para quitar dívida da Arena

Os torcedores do Corinthians se mobilizam para quitar a dívida do clube com a Caixa Econômica, que envolve a Neo Química Arena. A vaquinha é conduzida pela principal organizada do Timão, a Gaviões da Fiel, e a torcida aderiu a campanha. Tanto que torcedores ilustres como artistas, ídolos do clube, políticos e até mesmo rivais já fizeram suas doações.

A campanha teve início no dia 27 de novembro, às 19h10, em alusão ao ano que o Coringão foi fundado e teve rápida associação. No momento em que alcançou 48 horas, o valor doado era de R$ 15 milhões e, antes de completar uma semana, já superava os R$ 24 milhões. O objetivo é em até seis meses atingir os R$ 710 milhões, quantia do débito do clube com a Caixa Econômica Federal.

Assim, a Gaviões da Fiel buscou acertar parceria com torcedores para serem embaixadores e ajudarem na adesão. Alguns exemplos são as atrizes Alessandra Negrini e Fernanda de Freitas, e a apresentadora Sabrina Sato. Assim como os músicos Fernando Badauí (CPM 22), MC Hariel, Rappin’ Hood e Rodrigo Mato Seco, o jornalista Benjamin Back e o influenciador Alfinete. Ex-atletas icônicos que também buscam contribuir no engajamento da vaquinha são Basílio e Neto. O segundo também fez a sua doação. No atual elenco, Romero, que é o artilheiro da Arena, também é o embaixador do time masculino. Já Tamires tem a mesma função, mas da equipe feminina.

Torcedores famosos do Corinthians fizeram doações

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, fez a sua contribuição logo no início da vaquinha. O portal “UOL” tornou público o comprovante da doação feita pelo juiz. A propósito, um procedimento padrão a quem adere à campanha. Entretanto, não houve divulgação do valor.

O magistrado constantemente expõe o amor que tem pelo Timão. Assim, o ministro teve uma transmissão ao vivo da TV Justiça que ganhou bastante repercussão. Na oportunidade, durante sessão do plenário do STF, ele bebia em caneca do Corinthians. Em várias ocasiões, ele também falou sobre o seu clube do coração no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na mais recente, aliás, Alexandre fez uma brincadeira, que envolvia a contratação de Memphis Depay.

A propósito, em diversas ocasiões, ele foi à Neo Química Arena para acompanhar jogos do Timão. A atriz Maísa e o apresentador Serginho Groisman, do programa da Globo “Altas Horas”, são mais dois casos de famosos torcedores do Corinthians que ajudaram financeiramente com o intuito de quitar o débito do estádio.

Outro doador, mas que nem sequer é torcedor do Timão, diz respeito ao humorista Magno Navarro, fã declarado do Fluminense. Com relação aos ex-jogadores com passagens de destaque pelo Coringão estão o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli e o ex-meio-campista Marcelinho Carioca. Por sinal, no atual elenco masculino, o arqueiro Matheus Donelli fez a sua contribuição. Bem como a atacante Andressa Alves pelo lado feminino.

Veja a lista com alguns torcedores famosos que contribuíram

Alexandre de Moraes (ministro do STF)

Alexandre Padilha (ministro das relações institucionais da presidência da república e entidade de umbanda)

Anahy Couto (psicóloga do casos de família)

Andressa Alves (jogadora)

Badauí (cantor)

Batata (ex-jogador, coordenador da base do Corinthians e tubérculo)

Big Mike (atleta de freestyle do Corinthians E-sports)

CESRV (Dj e produtor musical)

Chicão (ex-jogador do Corinthians)

Deives (jogador de futsal do Corinthians)

Febem (cantor?)

Felipe Augusto (ex-jogador do Corinthians)

Fleezus (cantor)

Jé (cantor)

Jé Santiago (cantor)

Jotapê (atleta de freestyle do Corinthians E-sports)

Lelê (jogadora do Corinthians)

Léo Mana (jogador do Corinthians)

Lucas Inutilismo (youtuber e cantor)

Magno Navarro (humorista e apresentador)

Maísa (cantora falecida via psicografia)

Marcelinho Carioca (ex-jogador do Corinthians)

Matheus Donelli (jogador do Corinthians)

Mc Hariel (cantor)

Mc Hollywood (cantor)

Mc Ph (cantor e jogador do fluminense)

Mc Ryan SP (cantor)

Neto (ex-jogador do Corinthians)

Paulinha (jogadora do Corinthians)

Pedrinho (ex-jogador do Corinthians)

Rafael Macedo (judoca, medalhista dos Jogos Olímpicos)

Rildo (ex-jogador do Corinthians)

Robert Renan (ex-jogador do Corinthians)

Ronaldo Giovanelli (ex-jogador do Corinthians)

Serginho Groisman (apresentador)

Veigh (cantor)

Xbox Milgrau (influencer)

Zé Maria (ex-jogador do Corinthians)

As doações vão direto para uma conta que nem a torcida e nem o Corinthians possuem acesso, apenas o banco. Assim, os torcedores podem fazer as contribuições através de um site, com valores sugestivos de R$ 10 (valor mínimo), R$ 20, R$ 50 e R$ 100, além de valores personalizados. Todo valor angariado é direcionado para uma chave PIX da Caixa Econômica Federal.

Quem contribuir vai receber um certificado de doação e terá seu nome divulgado em uma aba do site chamada de painel de doadores. Inclusive, haverá a instalação na Arena. Além disso, a página divulga atualizações frequentes sobre o valor arrecadado.

