Conmebol pune Cruzeiro por uso de sinalizadores na Sul-Americana

A Conmebol puniu o Cruzeiro por uso de sinalizadores no jogo contra o Lanús, no Mineirão, pela semifinal da Sul-Americana. Assim, a Raposa vai jogar próxima partida por competições continentais de portões fechados e ainda terá que pagar 157 mil dólares, ou seja, cerca de R$ 946 mil na cotação atual, por infrações.

Dessa forma, a entidade vai debitar o valor da multa nos direitos de televisão e de patrocínio que tem que pagar ao clube mineiro. Por outro lado, o Cruzeiro informou que o setor jurídico estuda as possibilidades de recurso.

Vale ressaltar que de acordo com a entidade, o uso de sinalizadores no estádio atrapalhou a visibilidade e causou o atraso de quase 15 minutos o início da partida. Portanto, o jogo só começou quando o árbitro decidiu que a visibilidade no campo estava adequada.

Com isso, o Cruzeiro deve cumprir a punição de jogar com portões fechados em 2025. O clube está na nona colocação do Campeonato Brasileiro e ainda briga por uma vaga na Libertadores. No entanto, caso não consiga a vaga para a competição, vai disputar a Sul-Americana novamente. Este ano, a Raposa ficou em segundo lugar, perdendo para o Racing por 3 a 1 na final.

