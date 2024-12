Memphis Depay, do Corinthians, interage com ex-BBB Alane Dias

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, causou alvoroço nas redes sociais após interagir com a ex-BBB Alane Dias. O holandês curtiu fotos da paraense e também passou a seguir a dançarina, que retribuiu o ‘follow’.

Os indícios de um possível interesse do jogador em Alane começaram após ele curtir publicações da paraense de biquíni na praia. Após ambos seguirem um ao outro, os rumores ganharam força e agitaram os seguidores da dupla.

“Memphis Depay está, de fato, conhecendo as belezas do Brasil. Meu atacante está vivendo. Será que tá rolando entre ele e a Alane?”, comentou um usuário no X.

“Memphis vindo pro Pará pra provar o açaí a convite da Alane”, brincou outro.

“Dá um casal lindo”, imaginou um terceiro.

Enquanto brilha dentro de campo, fora dele Depay tem mostrado interesse pela cultura do Brasil, com registros em favelas e outros locais mais humildes. A rápida adaptação do holandês tem encantado os torcedores do Corinthians, cada vez mais identificados com o camisa 94.

Antes de Depay, do Corinthians, Hamilton surgiu como possível affair de Alane

No fim de novembro, o piloto inglês Lewis Hamilton surgiu como possível affair de Alane após curtir uma foto da dançarina. Porém, a paraense negou um envolvimento entre eles.

