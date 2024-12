Cruzeiro x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em jogo com portões fechados, Cruzeiro, que mira a Liberta, pega o Palmeiras, que ainda sonha com o titulo brasileiro - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Cruzeiro e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira (4/12), às 21h30 (de Brasilia), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os dois precisam muito da vitória. A Raposa busca os três pontos para tentar voltar ao G8 e seguir brigando por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Já o Verdão tem que vencer para manter vivo o sonho do tricampeonato seguido O Alviverde, além do triunfo em Belo Horizonte, precisa torcer para um tropeço do Botafogo para voltar à liderança. Este jogo será com os portões fechados.

A Voz do Esporte transmite este duelo e seu pré-jogo começa bem antes, às 20h, com tudo sobre as equipes. João Delfino está no comando e na narração.

A Jornada Esportiva deste Cruzeiro x Palmeiras terá também Rodrigo Seraphim nas reportagens e Junior Azevedo com os comentários. Não dá pra perder este jogo de extrema importância para o Brasileirão. Tudo a partir das 20h (de Brasília), na Voz do Esporte. É só clicar na arte acima.

