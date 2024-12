Advogado da Mancha Verde é preso por emboscada a cruzeirenses

egistro do ataque da Mancha Verde contra torcedores do Cruzeiro - (crédito: Foto: Reprodução /Twitter)

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo, realizada na última terça-feira (03), prendeu Luiz Ferretti Júnior, advogado da Mancha Verde no caso da emboscada contra cruzeirenses, ocorrida em 27 de outubro. Outras nove pessoas também acabaram detidas e três seguem foragidas, entre eles o presidente da organizada do Palmeiras, Jorge Luís Sampaio, e o vice, Felipe Mattos. A informação é da Agência Estado.

A ação faz parte da Operação Agguato e contou com a participação de agentes da 3ª Delegacia de Polícia da Divisão de Homicídios do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Ao todo, 52 policiais em 26 viaturas atuaram nas cidades de São Paulo, Santo André, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Bragança Paulista. Junto aos presos, os agentes apreenderam 17 celulares, dois notebooks, cabos de madeira, rojões, documentos e uniformes da torcida organizada.

Em declaração à Agência Estado, o advogado Gilberto Quintanilha afirmou que Jorge Luís Sampaio e Felipe Mattos seguem em São Paulo. Porém, seus clientes só vão se entregar caso exista necessidade. Ele disse ainda que é necessário saber “qual é a acusação” contra os seus clientes.

Ao todo, 12 palmeirenses estão presos pela emboscada até o momento. Porém, a investigação inicial da Polícia mapeou cerca de 150 pessoas atuantes no ataque. Os mandados acabaram emitidos após identificação por imagens de câmeras de monitoramento e também por meio de materiais apreendidos nas operações.

Ataque da Mancha Verde

O episódio ocorreu envolvendo a Mancha Verde e torcedores do Cruzeiro ocorreu em 27 de outubro e envolveu aproximadamente 150 torcedores dos dois clubes. Em um primeiro momento, o incidente foi registrado na Delegacia de Mairiporã (SP), que fiscalizou imagens de câmeras de segurança e pediu que as vítimas realizassem exames junto ao IML.

O conflito provocou a morte de José Victor Miranda, de 30 anos, que sofreu queimaduras e contusões graves após pancadas com barras de ferro. Segundo à polícia, todas as vítimas eram torcedores do Cruzeiro. Eles se locomoviam pela rodovia Fernão Dias, até que a organizada palmeirense realizou a emboscada.

As agressões se iniciaram por volta das 5h20 e ocorreram com barras de metal e madeira, no quilômetro 65 da estrada, perto do túnel de Mairiporã. Além disso, a Mancha Verde incendiou o ônibus da Máfia Azul.

