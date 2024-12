NFL: times podem garantir vaga nos playoffs na semana 14; veja cenários

Semana 14 da NFL pode ver mais times se unindo à Bills e Chiefs como classificados com antecedência aos playoffs - (crédito: Getty Images via AFP)

O final da temporada regular da NFL está cada vez mais próximo e a corda começa a apertar para os momentos decisivos do ano. Chegando na semana 14, de um total de 18, somente dois times já garantiram um lugar nos playoffs, enquanto quatro estão oficialmente eliminados e o restante continua na briga. São apenas sete vagas em cada conferência, quatro delas para o vencedor de divisão e as demais para o Wild Card. Ou seja, a emoção vai ficar ainda maior para as partidas restantes rumo à pós-temporada, marcada para começar na segunda semana de janeiro.

Do lado da Conferência Americana (AFC) a situação está menos dramática. Melhor campanha da liga, com 11 vitórias e apenas uma derrota, o Kansas City Chiefs foi o primeiro a se classificar de forma adiantada e também pode manter a hegemonia na AFC Oeste se vencer o Los Angeles Chargers (8-4) no domingo. Único time a ganhar da equipe de Patrick Mahomes, o Buffalo Bills (10-2) de Josh Allen, um dos favoritos ao prêmio de MVP, garantiu a liderança da divisão (AFC Leste) e fará ao menos um jogo de playoff em casa. Enquanto isso, New England Patriots (3-10), Jacksonville Jaguars (2-10) e Las Vegas Raiders (2-10) já estão eliminados e o restante segue na briga.

Já na Conferência Nacional (NFL) o cenário é bem mais complicado, pelo menos quando o assunto é vaga antecipada. Os únicos que conseguem o feito na Semana 14 são Detroit Lions (11-1), Minnesota Vikings (10-2) e Philadelphia Eagles (10-2), mas todos com uma série de combinações. O único eliminado é o New York Giants (2-10).

Detroit, que joga contra o Green Bay Packers (9-3), na quinta-feira (5/12), precisa de uma das opções:

ganhar ou empatar

derrota ou empate de Atlanta + empate entre Seattle e Arizona

derrota ou empate de Atlanta + derrota de Arizona + derrota ou empate do Rams

derrota ou empate de Atlanta + empate ou derrota do Rams + vitória de Philadelphia

derrota ou empate de Atlanta + derrota de Seattle + vitória de Philadelphia

derrota ou empate de Tampa Bay + empate entre Seattle e Arizona

derrota ou empate de Tampa Bay + derrota de Arizona + derrota ou empate do Rams

derrota ou empate de Tampa Bay + empate ou derrota do Rams + vitória de Philadelphia

derrota ou empate de Tampa Bay + derrota de Seattle + vitória de Philadelphia

Minnesota, que joga contra o Atlanta Falcons (6-6), no domingo (8/12), precisa de uma das opções:

vitória + empate entre Seattle e Arizona

vitória + derrota de Arizona + empate ou derrota do Rams

empate + derrota de Tampa Bay + derrota de Arizona + derrota do Rams

empate + derrota de Tampa Bay + empate de Arizona + derrota do Rams + vitória ou empate de Philadelphia

Philadelphia, que joga contra o Carolina Panthers (3-9), no domingo (8/12), precisa de uma das opções:

vitória + derrota ou empate de Atlanta + empate entre Seattle e Arizona

vitória + derrota ou empate de Atlanta + derrota de Arizona + derrota ou empate do Rams

vitória + derrota ou empate de Atlanta + derrota de Arizona + vitória ou empate de Detroit

vitória + derrota ou empate de Tampa Bay + empate entre Seattle e Arizona

vitória + derrota ou empate de Tampa Bay + derrota de Arizona + derrota ou empate do Rams

vitória + derrota ou empate de Tampa Bay + derrota de Arizona + vitória ou empate de Detroit

empate + derrota de Atlanta + empate entre Seattle e Arizona

empate + derrota de Atlanta + derrota de Arizona + derrota ou empate do Rams

empate + derrota de Tampa Bay + empate entre Seattle e Arizona

empate + derrota de Tampa Bay + derrota de Arizona + derrota ou empate do Rams

Jogos da Semana 14

Quinta-feira (5/12)

22h15 – Detroit Lions (11-1) x Packers (9-3)

Domingo (8/12)

15h – Pittsburgh Steelers (9-3) x Cleveland Browns (3-9)

15h – New York Giants (2-10) x New Orleans Saints (4-8)

15h – Miami Dolphins (5-7) x New York Jets (3-9)

15h – Tennessee Titans (3-9) x Jacksonville Jaguars (2-10)

15h – Minnesota Vikings (10-2) x Atlanta Falcons (6-6)

15h – Philadelphia Eagles (10-2) x Carolina Panthers (3-9)

15h – Tampa Bay Buccaneers (6-6) x Las Vegas Raiders (2-10)

18h05 – Arizona Cardinals (6-6) x Seattle Seahawks (7-5)

18h25 – San Francisco 49ers (5-7) x Chicago Bears (4-8)

18h25 – Los Angeles Rams (6-6) x Buffalo Bills (10-2)

22h20 – Kansas City Chiefs (11-1) x Los Angeles Chargers (8-4)

Segunda-feira (9/12)

22h15 – Dallas Cowboys (5-7) x Cincinnati Bengals (4-8)