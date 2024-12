Lateral do Santos entra no radar de equipes paulistas para 2025

Enquanto aguarda a definição por um novo treinador, o Santos já começa a trabalhar na montagem do elenco, principalmente na parte de saídas. O Peixe informou ao lateral-direito Rodrigo Ferreira que ele não está nos planos para 2025. Com isso, o jogador entrou no radar de equipes paulistas, como Botafogo-SP e São Bernardo.

Ferreira chegou ao Santos em abril deste ano, vindo do Mirassol. Seu contrato com o Peixe vai até o final de 2025, mas o lateral não seguirá no elenco que disputará a Série A, o Paulista e a Copa do Brasil. Na Série B, atuou em 21 partidas e deu uma assistência.

Nas duas equipes paulistas, o jogador chegaria com o patamar de titular. O Botafogo disputará, em 2025, o Paulista e a Série B. Já o Bernô também estará no estadual, mas disputa a Série C no cenário nacional.

O acesso em 2024 não é o primeiro da carreira de Rodrigo Ferreira. O lateral também fez parte do elenco que subiu com o Grêmio em 2022. Na ocasião, o atleta veio emprestado pelo Mirassol e atuou em 23 partidas.

