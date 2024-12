Botafogo lança programa para torcida viabilizar CT

O Botafogo lançou nesta quarta-feira (4) o programa Camisa 6. Este será focado na captação de recursos para apoiar o desenvolvimento de um novo CT para as categorias de base, que será integrado à equipe principal. Assim, a iniciativa busca aproximar a torcida com o Glorioso.

Os integrantes do Camisa 6 terão acesso a benefícios e experiências altamente exclusivas, concebidas para atender aos anseios da torcida que busca conexão com o clube como resposta ao ótimo momento esportivo da equipe. Vale lembrar que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, além de estar muito próximo de ser campeão brasileiro.

Mais sobre o programa

Dessa forma, a nomenclatura do programa surgiu como forma de homenagem a um eterno ídolo alvinegro e grande representante da Estrela Solitária, Nilton Santos, que dedicou sua vida de maneira incondicional ao Alvinegro.

“O lançamento do Camisa 6 surge não apenas para reformular o nosso centro de treinamentos, mas para marcar uma grande celebração à história do Botafogo e à torcida mais apaixonada do mundo. A ideia do projeto surgiu por meio de conversas com os próprios torcedores, e a participação ativa deles reflete o compromisso com o futuro do Clube, unindo tradição, paixão e inovação. Estamos construindo um legado que vai além das quatro linhas, criando um espaço para ser referência no futebol mundial e que estará sempre ligado à nossa torcida”, disse Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

Projeto Camisa 6: Centro de Treinamento dedicado às categorias de base

O Botafogo intensificou um projeto de reformulação das categorias de base em 2024, após um ciclo que iniciou com a constituição da SAF em 2022. Assim, agora está pronto para dar um importante passo.

Assim, o novo espaço promete ser um marco de excelência, modernidade e inovação, refletindo o compromisso do Botafogo em criar uma estrutura de alto nível para seus atletas. A colaboração busca integrar a gloriosa história do clube com um futuro promissor, fazendo com que o principal patrimônio, a torcida alvinegra, tenha papel fundamental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.