Fluminense x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Não tem mais para onde correr! O Fluminense, ainda lutando ferrenhamente contra o rebaixamento no Brasileirão, enfrenta o Cuiabá nesta quinta-feira (5), no encerramento da 37ª e penúltima rodada do torneio. E a torcida tricolor promete, dessa forma, encher o Maracanã, no jogo que marca a despedida do time com os torcedores no difícil ano de 2024. A bola rola às 20h (de Brasília) com mais de 45 mil ingressos vendidos até esta quarta-feira (4), véspera do confronto.

Como chega o Fluminense

Vindo de heroico empate diante o Athletico, em plena Ligga Arena, o Fluminense tem um importante desfalque para o duelo no Maracanã. Afinal, Ganso, expulso contra o Furacão, cumprirá suspensão automática. O Flu ainda busca sua primeira vitória sem o craque no Brasileirão, aliás. Lima e Renato Augusto brigam por sua posição, com o primeiro saindo na frente, já que ele fora titular contra o Athletico – Ganso entrou no segundo tempo.

O Fluzão, porém, deve ligar o alerta para a última rodada. Isso porque oito jogadores estão pendurados com dois amarelos: Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva, Facundo Bernal, Martinelli, Lima, Marquinhos e Germán Cano. O último jogo do ano é contra o Palmeiras, no domingo (8), no Allianz.

Em 16º, com 40 pontos, o Fluminense não vence há seis rodadas, chegando na reta final do Brasileirão, então, com risco sério de queda. A equipe surge apenas dois pontos à frente de Criciúma (17º) e Red Bull Bragantino (18º), que enfrentam Flamengo (casa) e Athletico (fora), respectivamente, pela 37ª rodada.

Como chega o Cuiabá

Já rebaixado, o Cuiabá ficou com poucas motivações para a reta final do Brasileirão. A equipe não conseguiu repetir as boas campanhas recentes e amargou, dessa forma, seu primeiro rebaixamento à Série B na história (fundado em 2001).

O Dourado, visando 2025, já até liberou dois jogadores das atividades: o ponta Jonathan Cafú e o volante Filipe Augusto. Já o atacante André Luís, submetido nesta semana a uma cirurgia para correção de hérnia de disco, está, assim, fora de combate.

A esperança de gols do Cuiabá fica por conta de Isidro Pitta. O atacante paraguaio é o artilheiro da equipe mato-grossense no Brasileirão, com sete gols. Um dos ativos mais importantes do clube, ele já recebe sondagens para trocar de time. Derik Lacerda, que iniciou transição física, se aproxima do retorno aos gramados e pode surgir como opção, ao menos no banco.

FLUMINENSE x CUIABÁ

37ª Rodada do Brasileirão-2024

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quinta-feira, 5/11/2024, às 20h (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Arias; Keno (Lima), Serna, Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Eliel (Derik Lacerda), Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS-Fifa)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Onde assistir: SporTV e Premiere

