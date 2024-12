Grêmio sai na frente, mas cede empate ao Vitória e ainda não garante vaga na Sul-Americana

Grêmio e Vitória ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (04), no Barradão, pela penúltima rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente no primeiro tempo, em belo gol de João Pedro. Na segunda etapa, o Leão foi para cima e conseguiu o empate com Alerrandro, artilheiro do Brasileirão, junto com Yuri Alberto, com 14 gols.

Com o resultado, as duas equipes não têm mais chance de ir para Libertadores e foram ultrapassadas pelo Vasco. O Vitória é o 11º colocado, com 46 pontos e pode garantir vaga na Sul-Americana caso o Athletico seja derrotado pelo Bragantino. Já o Tricolor é o 12º colocado, com 45 pontos.

Vitória começa melhor, mas Grêmio sai na frente

A partida começou com o Vitória indo para cima com tudo. Nos minutos iniciais, o Leão teve boas oportunidades com Mosquito e Janderson. Marchesin foi quem mais apareceu pelo lado tricolor. Aos poucos, o Grêmio conseguiu equilibrar o jogo e rondar a adversária. Em sua primeira finalização em gol, marcou. João Pedro tabelou com Pavón, que deu belo toque de calcanhar para o lateral invadir a área, chutar forte e abrir o placar.

Vitória vai para cima e empata

O segundo tempo começou com oportunidades dos dois lados. Primeiro o Grêmio chegou com arremate de fora da área de Cristaldo, que foi pela linha de fundo. No minuto seguinte, o Vitória chegou em belo chute de Willian Oliveira, de primeira, defendido por Caíque, que entrou no intervalo. O goleiro voltou a aparecer em chute no ângulo de Carlos Eduardo, que o arqueiro foi buscar.

Depois de tanto pressionar, o Leão chegou ao empate. Raúl Cáceres cruzou na cabeça de Alerrandro, que cabeceou bonito para igualar o marcador. Na sequência, o jogo ficou travado e nenhuma das duas equipes conseguiu criar grandes oportunidades para desempatar.

VITÓRIA 1 X 1 GRÊMIO



37ª rodada da Série A do Brasileirão 2024

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 04/12/2024, às 20h (horário de Brasília)

Gols: João Pedro, 36’/1ºT (0-1); Alerrandro, 21’/2ºT (1-1)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu (Carlos Eduardo, intervalo), Neris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres (Willean Lepo, 30’/2ºT), Ricardo Ryller (Felipe Machado, 30’/2ºT), Willian Oliveira e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito (Everaldo, 30’/2ºT), Janderson (Pablo, 37’/2ºT) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

GRÊMIO: Marchesín (Caique, intervalo); João Pedro (Dodi, 25’/2ºT), Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Pepê (Igor Serrote, 25’/2ºT), Villasanti e Monsalve (Alysson, 17’/2ºT); Aravena (Cristaldo, 33’/1ºT), Pavón (Edenílson, 25’/2ºT) e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões Amarelos: Neris e Thiago Carpini (ECV); Marchesin e Reinaldo (GRE)

