Sem sustos, Flamengo vence o Criciúma, e Fluminense agradece

Mesmo sem grandes pretensões e com time modificado, o Flamengo venceu sem sustos o Criciúma por 3 a 0, nesta quarta-feira (8), no Heriberto Hulse, pela 37ª rodada do Brasileirão. Varela, Bruno Henrique e Luiz Araújo marcaram os gols do Rubro-Negro. O time de Filipe Luís teve pedido da torcida para entregar o jogo para atrapalhar o Fluminense, porém não teve grandes dificuldades para vencer os adversários. O Tricolor, então, agradece.

Com o resultado, o Flamengo segue na terceira posição, com 69 pontos. Do outro lado, o Criciúma soma 38 pontos e pode ser rebaixado ainda nesta rodada, caso o Fluminense vença o Cuiabá, no Maracanã. Agora, os times voltam a campo, no domingo (8), às 16h, para a 38ª e última rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro enfrenta o Vitória, no Maracanã. A partida também marca a despedida de Gabigol do clube. Do outro lado, o Tigre encara o Bragantino, em Bragança Paulista.

Varela coloca o Fla na frente

Com desfalques e a vida resolvida no Brasileirão, o Flamengo não fez grande esforço em campo e jogou de forma leve. O time até buscou ditar o ritmo e reteve a bola, porém sem acelerar o jogo. Sem Gerson, a equipe teve poucos momentos de criatividade. Ayrton Lucas teve o melhor momento em finalização de fora da área até o fim do primeiro tempo. O lateral-esquerdo, aliás, recebeu a bola de Bruno Henrique e cruzou a bola para Varela abrir o placar, aos 44 minutos. Do outro lado, o Criciúma jogou pela vida no Brasileirão e até imprimiu uma certa pressão em alguns momentos. Teve mais finalizações. Dudu e Artur Caíque assustaram. O segundo, aliás, aproveitou bobeada da defesa e por pouco não marcou. No entanto, os donos da casa tinham dificuldade para pressionar os cariocas e se complicaram nos minutos finais.

Sem sustos

Na volta para a segunda etapa, o Flamengo voltou com a mesma postura, porém o Criciúma teve mudanças ofensivas. O Tigre foi ao ataque para buscar o resultado. Bolasie, aliás, teve grande chance nos minutos iniciais. Contudo, o time proporcionou contra-ataques para o Rubro-Negro, que conseguiu assustar. Depois de um início interessante, o time carvoeiro diminuiu o ritmo e cedeu espaços. Em um dos ataques, Luiz Araújo chutou e a bola tocou na mão de Tobias Figueiredo. Assim, o árbitro foi no vídeo e confirmou a penalidade. Bruno Henrique, com tranquilidade, ampliou a diferença e complicou a situação dos donos da casa. Por fim, Luiz Araújo, que voltou após período de lesão, marcou o terceiro e fechou o marcador.

CRICIÚMA 0x3 FLAMENGO

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 4/12/2024

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Público: 18.809 presentes

Gols: Varela, 44’/1°T (0-1); Bruno Henrique, 25’/2°T (0-2); Luiz Araújo, 38’/2°T (0-3)

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo, Trauco (Fellipe Mateus, intervalo); Barreto (Pedro, Rocha, 15’/2/T), Ronald Lopes, Bolasie (Jhonata Robert, 33’/2°T), Matheusinho (Marquinhos Gabriel, intervalo), Marcelo Hermes; Artur Caíke (Felipe Vizeu, 15’/2°T). Técnico: Cláudio Tencati.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas (Wesley, 29’/2°T); Evertton Araújo (Allan, 29’/2°/T), Erick Pulgar e Carlos Alcaraz (Michael, 14’/2°T); Matheus Gonçalves (Luiz Araújo, 14’/2°T), Bruno Henrique (João Victor, 41’/2°T) e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartão amarelo: Fellipe Mateus (CRI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.