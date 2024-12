Renato Gaúcho despista outra vez sobre permanência: ‘Relaxa’

O Grêmio foi a Salvador e ficou no empate em 1 a 1 com o Vitória, na noite desta quarta-feira (04), pela penúltima rodada do Brasileirão. O Tricolor entrou em campo com várias alterações promovidas por Renato Gaúcho e alguns jogadores nem viajaram para a capital baiana.

Após a partida, o treinador explicou que fez as trocas por conta do desgaste na reta final de temporada. Renato ainda valorizou o ponto conquistado e disse que ele pode ser muito importante na briga por uma vaga na Sul-Americana.

“Eu dei uma oxigenada no time, troquei alguns jogadores justamente pelo cansaço, alguns ficaram em Porto Alegre por dores musculares. É muito desgastante esse final de campeonato. O mais importante de tudo é que a gente conseguiu um ponto. Um ponto importante para a gente continuar sonhando com a Sul-Americana”, destacou em entrevista coletiva.

Mais uma vez, Renato Gaúcho deixou em aberto a permanência no Grêmio para 2025. Entretanto, o técnico deixou a entender que a situação já está encaminhada e será resolvida de forma rápida após a partida contra o Corinthians, no próximo domingo (08).

“Quanto a minha decisão, eu já falei para vocês. Depois do jogo de domingo, eu sento com o presidente três minutinhos e está tudo resolvido”, afirmou.

Questionado quando será essa conversa, Renato ironizou a imprensa gaúcha e pediu para que todos relaxassem quanto à sua permanência no Tricolor.

“Os três minutinhos podem ser em qualquer lugar. Vocês estão muito preocupados, muito apreensivos. Relaxa, eu demorei nove meses para nascer, você não pode esperar três minutos?”, brincou.

