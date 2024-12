Com golaço de Estêvão, Palmeiras vence Cruzeiro e segue vivo na briga pelo título

Um golaço de Estêvão, de falta, aos 44 do segundo tempo, garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, 4/12, e manteve o time vivo na luta pelo título. O duelo foi no Mineirão (sem público), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Os gols foram no segundo tempo. O Cruzeiro, que precisava vencer para voltar ao G8, saiu na frente com gol de Matheus Pereira. Mas o Palmeiras empatou com Maurício e virou com o gol de sua joia. Nada mais justo para o Verdão – com 31 finalizações contra 10 – somente não venceu por mais por causa de uma atuação sensacional de Cássio, com cinco defesas excepcionais.

O Palmeiras segue vivo. Mas, na última rodada, neste domingo, 8/12 vai precisar vencer o Fluminense em casa e torcer pela derrota do Botafogo, que também joga em casa, contra o São Paulo. Afinal, o Glorioso tem 76 pontos, contra 73 dos palmeirenses. Assim, caso ambos terminem empatados em pontos, o Verdão será campeão por ter uma vitória a mais.

O Cruzeiro, com 49 pontos, está em nono lugar e vai precisa vencer o Juventude, fora de casa, e torcer pór um tropeço do Bahia (contra o lanterna Atlético-GO, em Salvador) para ficar com a última vaga em aberto para a Libertadores. Esta derrota, alías, garante o Corinthians com a vaga 7 na Libertadores.

Primeiro tempo sem gol

O Palmeiras começou mais bem postado, buscando, com passes rápidos que passavam por Raphael Veiga, chegar ao ataque, quase marcando com Felipe Anderson aos nove minutos. Ele recebeu de Raphael Veiga e chutou rente à trave esquerda de Cássio. O Cruzeiro só começou a mostrar alguma coisa a partir dos dez minutos, mas de maneira dispersa e errando passes. Em um deles, Matheus Pereira falhou e Flaco chutou com perigo.

Durante dez minutos, o jogo ganhou em emoção, já que os times passaram a buscar o gol a qualquer custo. Se Lautaro perdeu duas vezes, na primeira, Weverton abafou, e na segunda, Cássio fez milagres em chutes de Felipe Anderson. A partir dos 25 minutos, só deu Verdão, que acumulou chances com Felipe Anderson (de novo), Vanderson e Estêvão. E a bola não entrou por causa de São Cássio. O que ele fez no chute à queima-roupa de Estêvão era digno de uma placa. E só por ele o Cruzeiro foi para o intervalo com o empate sem gols. Isso num jogo em que os paulistas, com 55% de posse e 16 fionalizações (novo na direção de Cássio) contra quatro dos dono9s da casa.

Gols na etapa final

O Cruzeiro voltou com melhor postura tática. Fez dois ataques que não deram em nada, mas aos sete minutos chegou ao gol. Marlon avançou pela esquerda, em cima de Giay, e cruzou para o meia da área, Matheus Pereira, que estava inoperante no jogo. Ele chutou com extrema categoria. Rapidamente, 1 a 0.

Abel fez uma troca tripla, e um dos jogadores que entrou, Maurício, no primeiro toque que deu na bola, empatou o jogo. Richard Ríos roubou a bola no meio de campo, triangulou com Estêvão e cruzou para o chute seco de Maurício, desmarcado na entrada da área. Desta vez, Cássio não conseguiu salvar.

O Palmeiras foi para o matar ou morrer. Foi perdendo chances, chegou a levar alguns sustos. Mas, aos 44 o Verdão sorriu. O resultado em 1 a 1, somada com a vitória do Botafogo no Sul, garantia o caneco ao Glorioso. Mas os palmeirenswes tiveram uma falta. Estêvão cobrou: Verdaõ 2 a 1. Vivo no Brasileirão. Dessa forma, o campeão só sairá na última rodada

CRUZEIRO 1X2 PALMEIRAS

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 4/12/2024

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: Jogo com portões fechados

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Silva e Ramiro; Japa (Peralta, 20’/2ºT), Matheus Pereira (Kaique Kenji, 41’/2ºT), Gabriel Veron (Vitinho, 41’/2º) e Lautaro Díaz (Tevis, 38’/2ºT) . Técnico: Fernando Diniz.

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Mayke, 13’/2ºT), Murilo, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno (Gabriel Menino. 13’/2ºT), Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Maurício, 13’/2ºT), Flaco López e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Matheus Pereira, 6’/2ºT (1-0); Maurício, 15’/2ºT (1-1); Estevão, 44’/2ºT (1-2)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Marlon, Zé Ivaldo, Anderson* (CRU)

(*) Anderson, goleiro reserva do Cruzeiro, levou amarelo do banco.

Cartões vermelhos:

