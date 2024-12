Zubeldía cobra ao menos cinco reforços para o São Paulo em 2025

Na despedida do São Paulo do Morumbi em 2024, o time paulista foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1. Com o resultado, o São Paulo não tem mais chances de subir na tabela, mas também não perde a sexta posição, que ocupa com 59 pontos. Já o Juventude garantiu sua permanência na Série A e não corre mais risco de rebaixamento.