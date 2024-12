Artur Jorge sobre título do Brasileirão no Botafogo: ???Falta um pequeno passo???

O Botafogo fez mais uma brilhante atuação e, nesta quarta-feira (04), derrotou o Internacional por 1 a 0, no estádio Beira-Rio. O atacante Savarino marcou um lindo gol, garantindo a vitória do Glorioso, que agora precisa apenas de um empate na última rodada para conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

A taça, no entanto, poderia ter sido assegurada nesta rodada. Porém, o Palmeiras conseguiu uma virada diante do Cruzeiro, no Mineirão, e levou a decisão para a última rodada. Apesar disso, na entrevista coletiva, o técnico Artur Jorge mostrou confiança e destacou que falta apenas um pequeno passo para o título do Botafogo.

“Tendo em conta essas duas finais do Brasileiro, fica a sensação de dever cumprido. Foi uma vitória muito importante. Acho que todo o contexto de hoje era relevante, os três pontos. Ganhamos de uma forma bem feita. Mais uma vez estou satisfeito. Falta um pequeno passo”, afirmou Artur Jorge.

Última rodada para Botafogo e Palmeiras

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 76 pontos, enquanto o Alviverde Paulista soma 73. Na última rodada, o time carioca enfrentará o São Paulo, no estádio Nilton Santos, enquanto o Palmeiras terá um duelo decisivo contra o Fluminense. Ambos os jogos estão marcados para o dia 08, às 16h (de Brasília).

