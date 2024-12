Pai de Wesley morre, e notícia abala vestiário do Inter

O Internacional afirmou que o pai do jogador Wesley morreu durante a derrota do Inter para o líder Botafogo por 1 a 0, nesta quarta-feira (5). Ele foi vítima de um acidente de moto. A notícia chocou não só o atacante, como também todos o elenco e a comissão técnica do time gaúcho. Assim, o clima no vestiário ficou “pesado”.

Com a derrota, o Internacional ficará no máximo em quarto lugar no Brasileirão. O time gaúcho já está classificado para a Libertadores de 2025, mas buscará a vitória contra o Fortaleza, no Castelão, no domingo, para assegurar a quarta colocação. Vale lembrar que quanto maior a colocação, maior a premiação do clube.

Curiosamente, Wesley homenageou o pai do colega Thiago Maia durante goleada de 4 a1 do Inter sobre o Bragantino. Seu Joel sofreu um AVC no final de novembro e está em recuperação em Roraima. Inclusive, o volante foi dispensado desta reta final de temporada para poder acompanhar o pai.

Na bronca com arbitragem

Após a partida contra o Botafogo, ainda antes de receber a notícia do falecimento de seu pai, Wesley criticou a arbitragem de Ramon Abbati Abel e agradeceu à torcida colorada por comparecer ao Beira-Rio. Vale lembrar que o Colorado entrou para o duelo já sem chances de título.

“Não sei o que o Ramon veio fazer aqui, se veio mal-intencionado ou se foram erros mesmo. Houve lances duvidosos, toques de mão na área… O lance do Bernabei, se ele fosse olhar, acredito que teria um possível pênalti…Ele (torcedores) vieram ao Beira-Rio com intuito de ver uma vitória, não aconteceu, mas os aplausos mostram o quanto lutamos em campo até o último minuto pelo resultado positivo. O que vale é a festa da torcida. Terminamos o ano com papel cumprido”, contou à “Rede Globo”.

