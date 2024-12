Diniz admite pressão, mas minimiza situação no Cruzeiro

Após mais uma derrota sob o comando do Cruzeiro, o treinador Fernando Diniz admitiu que se vê pressionado por resultados melhores. No entanto, o técnico minimizou a situação, mostrando até certa tranquilidade. Ele afirmou que nem sempre os tropeços vem acompanhados de exibições ruins.

“Eu tenho a pressão muito grande pelo que acredito no futebol e da paixão da nossa torcida. Adoro entregar. Não tenho pressão nenhuma. Sou cara tranquilo de ser mandado embora. Não é isso que me pressiona. O que me pressiona é a capacidade de entregar o resultado, esse ano, para o torcedor. Trabalho bastante para os resultados apareçam. Esse ano, infelizmente, não apareceram”. comentou Diniz.

Dessa forma, com a derrota para o Palmeiras, agora por 2 a 1 no Mineirão, Diniz acumula seis derrotas com a Raposa. Assim, soma ainda duas vitórias e seis empates, contando com o vice para o Racing (ARG) na Sul-Americana. O aproveitamento é, portanto, de 28,57%.

Já no somatório das passagens por Fluminense e Cruzeiro, Diniz soma duas vitórias, cinco empates e 12 derrotas em 19 jogos no Brasileirão-2024. Esta campanha certamente deixaria um clube brigando contra a lanterna da competição.

“Não tenho temor nenhum pelo cargo. Desempenho de resultados, foram piores que os desempenho. Muitas partidas merecemos vencer. Hoje, no primeiro tempo, desempenho foi abaixo. No segundo, em uma parte, o desempenho foi pior do que pretendemos”, acrescenta Diniz.

