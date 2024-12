Igor Vinícius completa 200 jogos pelo São Paulo: ‘Muito especial’

Nesta quarta-feira (4/12), na derrota para o Juventude por 2 a 1, no Morumbis, pelo Brasileirão, Igor Vinícius alcançou uma marca histórica em sua carreira: completou 200 jogos com a camisa do São Paulo. O lateral-direito está em sua sexta temporada com o Tricolor e é o titular da equipe comandada por Zubeldía. Em 2024, já disputou 46 partidas e contabiliza quatro assistências.

“Alcançar 200 jogos pelo São Paulo é algo muito especial para mim. Desde o primeiro dia em que cheguei ao clube, fui muito bem recebido. Confiaram em mim, e hoje posso comemorar este marco tão importante. Estou muito feliz por fazer parte da história deste clube gigantesco e espero continuar contribuindo com o meu melhor em campo para alcançar ainda mais jogos e conquistar títulos pelo São Paulo”, disse o defensor.

Na atual temporada, Igor Vinícius apresenta números expressivos, como 88% de acerto nos passes, 64% de precisão nos lançamentos e 36% de êxito nos cruzamentos – uma porcentagem considerada alta para o fundamento. Além disso, ele contabiliza 300 bolas recuperadas (média de 6,6 por jogo) e 124 interceptações (média de 2,7 por jogo), de acordo com dados do Wyscout.

Levando em conta apenas o Campeonato Brasileiro, o lateral-direito é o jogador com mais minutos em campo pelo São Paulo. Além disso, é o segundo com mais jogos. Afinal, ele tem 28 partidas e 2.335 minutos jogados.

Com 27 anos, Igor passou por clubes como Santos, Ituano e Ponte Preta antes de chegar ao São Paulo, em 2019. Pelo Tricolor, ele conquistou o Paulistão em 2021, a Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil em 2024. Aliás, ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2025.

