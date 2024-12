Palmeiras pode se tornar o melhor vice-campeão da história do Brasileiro

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (4/12), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue vivo pelo título. Contudo, a vitória do Botafogo em cima do Internacional, fora de casa, complicou a vida do Verdão no sonho do tricampeonato.

Aliás, o Verdão precisa de um verdadeiro milagre para conquistar a taça no próximo final de semana. Afinal, o Palmeiras precisa vencer o Fluminense, no Allianz, e torcer para o Botafogo perder para o São Paulo, no Nilton Santos. Contudo, caso realmente fique com o vice-campeonato, o Alviverde será o melhor segundo colocado da história dos pontos corridos.

Desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado na forma atual (com 20 times e em pontos corridos), nunca um time que foi vice-campeão terminou com uma pontuação tão alta. Aliás, o melhor segundo colocado registrado no atual formato é o Santos. Em 2019, o Peixe terminou com 74 pontos e na segunda colocação, atrás do Flamengo, que foi campeão com 90.

Para efeito de comparação, no ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro com 70 pontos somados. Já na atual edição, o Verdão já soma 76 e ultrapassa a campanha de 2023. Contudo, o Botafogo, faz uma competição fora da curva e soma 79 pontos neste momento.

Ano de ‘vacas magras’ no Palmeiras

Por fim, o Palmeiras pode terminar o ano com apenas um título. No começo da temporada, a equipe conquistou o Paulistão. Apesar de ser uma conquista muito valorizada, 2024 termina como um ”período de vacas magras” para o Verdão, já que a equipe acostumou a colecionar troféus desde a chegada de Abel Ferreira.

