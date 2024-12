Fluminense terá Maracanã lotado para duelo com o Cuiabá; veja a última parcial

Com a derrota do Criciúma para o Flamengo, o Fluminense tem chance de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro nesta quinta-feira (5). Afinal, o Tricolor mede forças com o já rebaixado Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã. Com isso, o clube divulgou que mais de 55 mil torcedores já garantiram presença no duelo.

Vale lembrar que o Tricolor fará a mesma promoção dos jogos com Fortaleza e Criciúma, com o setor Norte a partir de R$ 5.

Com a igualdade no placar contra o Athletico, os comandados do técnico Mano Menezes seguem fora da zona de rebaixamento e aumentaram a vantagem para Criciúma e Bragantino, que agora é de dois pontos. Nesse sentido, caso vença o Dourado, terá que torcer para o Bragantino tropeçar contra o Furacão, em Curitiba, para garantir a permanência.

O Cuiabá, aliás, já está matematicamente rebaixado ao lado do Atlético-GO, restando mais duas vagas na próxima edição da Série B.

55 MIL LUTANDO JUNTOS! VAMOS ESGOTAR OS INGRESSOS >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/CdKGxwwkoQ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 5, 2024

A partida contra a equipe mato-grossense será a última do Tricolor no Maracanã nesta temporada. Por fim, na última rodada, o Fluminense mede forças com o Palmeiras, dia 8, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.