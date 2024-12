Corrida pela Bola de Ouro; Veja os atletas mais cotados pelo prêmio do Brasileirão

O prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha vai homenagear os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro Masculino e Feminino na próxima segunda-feira (9), às 12h30. A cerimônia será realizada em São Paulo e premiará a seleção completa dos dois torneios nacionais, além de eleger o melhor jogador (Bola de Ouro) de cada competição.

Um dos troféus mais tradicionais do futebol nacional, a Bola de Ouro é entregue ao jogador mais constante e espetacular do Campeonato Nacional no ano, coroando grandes temporadas de atletas como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Rogério Ceni, Zico, Falcão, Toninho Cerezo, Luis Suárez, Bia Zaneratto e Adriana Leal entre outros.

Para a edição deste ano, a corrida pelo prêmio conta com grandes nomes que impressionaram com suas performances dentro de campo. Confira os principais nomes na disputa em ordem alfabética:

Bola de Ouro Masculina

• Alan Patrick – Fundamental na campanha do Internacional, Alan Patrick é um dos grandes nomes do colorado. O meio campista lidera a equipe em participações de gol, com 8 gols marcados e 3 assistências em apenas 23 jogos da campanha do time no Brasileirão.

• Estêvão – A maior jovem estrela do futebol nacional brilhou no Palmeiras. O ponta-direita fez atuações espetaculares pelo alviverde paulistano, acumulando 13 gols e 9 assistências nos 30 jogos que fez durante a campanha da equipe que ainda busca o seu terceiro título consecutivo do Brasileirão.

• Jefferson Savarino – Em um ano espetacular brilhando em atuações por sua Seleção Nacional e na Libertadores, Savarino também foi peça fundamental na trajetória do Botafogo que lidera o Brasileirão de forma isolada. O venezuelano de 28 anos fez 27 jogos pelo alvinegro carioca, marcando 7 gols e dando 7 assistências.

• Luiz Henrique – Outro grande símbolo da campanha do líder do Brasileirão, Luiz Henrique é mais um nome que impressionou o público com suas atuações. O atacante de 23 anos foi peça chave do Botafogo no Campeonato Brasileiro, marcando 7 gols e dando 3 assistências em 34 jogos disputados na competição.

• Rodrigo Garro – Em sua primeira temporada no futebol brasileiro, Rodrigo Garro foi um dos jogadores mais consistentes do Corinthians no Brasileirão. O atleta argentino de 26 anos já fez 35 partidas pelo alvinegro no torneio e é o único a atingir dois dígitos em gols e assistências, com 10 em cada estatística.

Bola de Ouro Feminina

• Amanda Gutierres – Pelo segundo ano consecutivo, Amanda Gutierres atingiu a artilharia do Brasileirão Feminino. A atacante do Palmeiras marcou 15 gols em 18 jogos da equipe no torneio, se destacando como uma grande finalizadora.

• Duda Sampaio – Meia da Seleção Brasileira, Duda Sampaio fez grande campanha com o Corinthians no Brasileirão. A atleta foi peça de destaque no time campeão, marcando 6 gols e dando 3 assistências e disputando 18 jogos no torneio.

• Gabi Portilho – Estrela do Brasil na campanha olímpica, Gabi Portilho é um dos grandes nomes do futebol feminino nacional. A atacante também foi peça-chave na conquista do Corinthians atuando em 17 jogos da campanha, marcando 1 gol e dando 5 assistências.

• Micaelly – Principal nome da Ferroviária no Brasileirão, Micaelly fez grandes atuações no campeonato Brasileiro. A atleta de 24 anos participou de 17 jogos e contribuiu com 6 gols na campanha da equipe do interior de São Paulo.

• Vic Albuquerque – Figurando entre as grandes referências do Corinthians, Vic Albuquerque é mais um nome que acumulou atuações expressivas no time campeão. A atacante de 26 anos foi a vice artilheira do Brasileirão marcando 13 gols e 3 assistências em 20 jogos disputados.

Método de avaliação

Com uma metodologia de avaliação bem estabelecida, a nota dos jogadores é definida através de uma junção da opinião de especialistas e dados estatísticos. Cada um dos 20 times é avaliado por um analista ESPN que atribui notas aos jogadores rodada a rodada. No fim do campeonato, as médias destas notas representarão 60% da pontuação.

Os outros 40% vem do “Algoritmo DataESPN”, criado pelo núcleo de análise de desempenho tático e estatístico da ESPN. Esta nota é calculada de acordo com estatísticas dos jogadores. Para este ano, o algoritmo foi atualizado e modernizado, com mais de 80 estatísticas na fórmula desenvolvida pelo departamento.

A cada rodada, as notas dos analistas e a pontuação do algoritmo foram somadas para revelar os melhores do Brasileirão Masculino e Feminino na cerimônia do dia 9 de novembro, ao vivo na ESPN e Disney+.

